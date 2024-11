Ruhrgebiet in neuem Ranking böse abgestraft – es gibt nur einen einzigen Lichtblick

Ob mit dem 9-Euro-Ticket oder inzwischen mit dem (noch) 49-Euro-Ticket – viele Menschen nutzen die Angebote, um alle möglichen Orte in Deutschland zu erkunden. Dabei werden nicht nur die Gastronomie und die Kultur unter die Lupe genommen, sondern eben auch die Bahnhöfe.

Nun ist genau darüber ein Ranking veröffentlicht worden – und nun ja, das Ruhrgebiet ist deutlich im Abseits.

Ruhrgebiet: Schelte wegen Bahnhofs-Ranking

Denn die Zufriedenheit mit den Bahnhöfen ist deutschlandweit sehr unterschiedlich. Und in einem Ranking dominiert NRW, allerdings nicht im positiven Sinne, denn es geht um die Städte mit den unbeliebtesten Bahnhöfen. So liegt Krefeld (3,22 Sterne) auf Platz 42, gefolgt von Oberhausen (3,21 Sterne, Platz 43), Mülheim an der Ruhr (3,19 Sterne, Platz 44) und Duisburg (3,18 Sterne, Platz 45).

Weit abgeschlagen liegen Gelsenkirchen (3,12 Sterne) auf Platz 46 und Hagen (2,97 Sterne) auf Platz 47, gefolgt von Leverkusen (2,83 Sterne, Platz 49) und Mönchengladbach (2,64 Sterne, Platz 50).

+++ Gelsenkirchen betroffen: Pest-Variante erreicht Ruhrgebiet – „Dramatische Ausbrüche“ +++

Auch im Einzelranking sieht es für NRW und das Ruhrgebiet nicht viel besser aus. So landet Mönchengladbach (Bahnhof: Rheydt-Odenkirchen) mit einer Bewertung von 1,8 Sternen auf Platz 1. Duisburg hingegen – ein Gruß ins Ruhrgebiet – landet mit seinem Bahnhof in Rheinhasen Ost mit einer Bewertung von 2,0 Sternen auf Platz 2.

Auf Platz fünf folgt Hagen (2,1 Sterne) mit dem Bahnhof Hagen-Vorhalle. Der Bahnhof Leverkusen-Mitte belegt mit 2,2 Sternen den siebten Platz der schlechtesten Bahnhöfe im Einzelranking. Und der Bahnhof Dortmund-Barop sichert sich mit 2,3 Sternen den zehnten Platz.

Lichtblick im Ruhrgebiet: Dortmund sorgt für Hoffnung

Immerhin gibt es einen (!) Lichtblick. Und das dürfte zumindest einige Fußball-Fans freuen, denn der Bahnhof am Signal-Idunal-Park in Dortmund hat es in die Einzelwertung der am besten (!) bewerteten Bahnhöfe Deutschlands geschafft. Mit 4,5 Sternen sicherte sich die Station in der Nähe des BVB-Stadions den siebten Platz. Herzlichen Glückwunsch!

Der Bahnhof Warnemünde in Rostock soll übrigens nach Informationen des „Online Casinos Deutschland“ den ersten Platz in der Einzelwertung belegen. Immerhin hat er nach einer Bewertung 4,6 Sterne erhalten.

Aber wer weiß – vielleicht ändert sich ja bis 2025 noch einiges und das Ruhrgebiet landet auf Platz 1 oder verbessert zumindest seine Position im Ranking ein wenig.