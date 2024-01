Ruhrgebiet: Sexueller Übergriff! Kleines Mädchen erlebt Horror im Bus – Polizei jagt diesen Mann

Abscheulicher Vorfall am Montagnachmittag (8. Januar) im Ruhrgebiet. Am ersten Schultag nach den Winterferien in NRW musste ein Mädchen (11) eine fürchterliche Tortur über sich ergehen lassen.

Die Schülerin ist bei einer Busfahrt in Dorsten sexuell belästigt worden. Als sie nach Hause kam, berichtete sie ihrer Mutter von ihrem Erlebnis. Die ging sofort mit ihrer minderjährigen Tochter zur Polizei. Die Beamten suchen jetzt Zeugen des sexuellen Übergriffs im Ruhrgebiet.

Ruhrgebiet: Mann fällt über kleines Mädchen her

Es geschah mitten am helllichten Tag. Die Elfjährige stieg gegen 14 Uhr an der Haltestelle „Lippetor“ in einen Bus der Linie 274. Weil der Bus zu dieser Zeit prallgefüllt war, blieb der Schülerin nichts anderes übrig, als im Bereich der hinteren Tür stehen zu bleiben. Dem Fahrer entging deshalb, was sich in seinem Rücken zutragen sollte.

Nachdem der Bus angefahren war, fiel ein Mann, der wohl an der gleichen Haltestelle eingestiegen war, über die Minderjährige her und fasste ihr in den Schritt. Dem Mädchen fehlte der Mut, um Hilfe zu schreien. Erst als der Bus leerer wurde, gelang es ihr, sich aus dem Griff des Mannes zu befreien und sich an eine andere Stelle im Bus zu begeben. Damit hatte die Tortur ein Ende.

Polizei jagt Sex-Täter im Ruhrgebiet

Nach Angaben des Mädchens stieg ihr Peiniger an der Haltestelle „Im Harsewinkel“ schließlich aus. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den sexuellen Übergriff möglicherweise gesehen haben oder Hinweise zur Identität des Mannes liefern können. Die Elfjährige beschrieb ihn folgendermaßen:

etwa 40 Jahre alt

braune Augen

graue Haare

normale Statur

Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann eine schwarze Winterjacke.

Zeugen werden gebeten sich unter folgender Nummer bei der Polizei Recklinghausen zu melden: 0800/2361 111.