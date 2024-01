Essen: Wahnsinn an Schulen – zweite Einrichtung schickt alle Schüler nach Hause

Da sind die Weihnachtsferien gerade um, schon fängt die Schule wieder für Kinder, Jugendliche und auch Eltern in Essen mit einem Riesen-Problem an! Wer nämlich an der Frida-Levy-Gesamtschule im Ostviertel in Essen unterrichtet wird, muss umdisponieren. Der Grund: ein Rohrbruch in der Hauptheizungsleitung!

Betroffen ist der Zweigstandort in der Hofterbergstraße. Schon am Montag (8. Januar) konnte dort nicht unterrichtet werden – weil es schlicht zu kalt ist. Wie die Stadt mitteilt, kam es zum Jahreswechsel im Keller des Gebäudes zum Rohrbruch der Heizleitung. Kein Einzelfall, wie sich jetzt herausstellt…

Essen: Wahnsinn an Schulen! Schüler werden nach Hause geschickt

In der Hofterbergstraße wurden immerhin die Arbeiten zur Reparatur aufgenommen. Bis die Leitung wieder intakt ist, könnte es aber noch einige Zeit dauern: Die Facharbeiter müssen die Rohrummantelung untersuchen, danach die Schadstelle teilweise abbauen und ersetzen. Deshalb können die Räume vor Ort nicht geheizt werden.

Bei den aktuellen Bibber-Temperaturen ein echtes Problem für die 323 Kinder der 5. und 6. Klasse, die dort unmöglich am Unterricht teilnehmen können. Auch die Betreuung am Hauptstandort an der Varnhorststraße könne nicht realisiert werden. Jetzt stehen die Schulleitung und der Fachbereich Schule der Stadt Essen im Austausch mit den betroffenen Eltern der Kinder.

Doch auch das Grashof Gymnasium in Bredeney ist jetzt betroffen: Dort funktioniert die Heizung nicht, in den Räumen des Gebäudes ist es zu kalt. Die Konsequenz: Alle Schüler wurden am Dienstag (9. Januar) nach der vierten Unterrichtsstunde nach Hause geschickt! Monteure seien bereits gerufen worden. Eltern würden im Tagesverlauf weitere Informationen erhalten. Womöglich drohen weitere Unterrichtsausfälle…