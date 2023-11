Ruhrgebiet: Amok-Alarm! Schule erhält Droh-Anruf ++ Polizei schnappt 14-Jährige

Schon wieder Aufregung! Dieses Mal war eine Schule im Ruhrgebiet betroffen. Dieser Tage fragt man sich ja fast schon täglich, wo heute irgendetwas passiert. In den letzten Wochen mussten zahlreiche Schulen von der Polizei geräumt werden (hier mehr dazu lesen).

Jetzt hatte es erneut eine Einrichtung im Ruhrgebiet getroffen, genauer gesagt in Dorsten. Die „Neue Schule Dorsten“ besuchen rund 765 Schüler. Doch am Mittwochmorgen mussten sie sich in ihren Klassenräumen einschließen.

Ruhrgebiet: Anruf per KI-Stimme

Ein Großaufgebot der Polizei rückte am Mittwoch (22. November) in Richtung der Schule aus. Dort war zuvor ein Drohanruf eingegangen. Die Polizei konnte zum Inhalt des Anrufs zunächst keine Angaben machen, verriet jedoch, dass eine computer-generierte Stimme zu hören gewesen sei. Die Drohung habe sich auf einen anstehenden Amoklauf bezogen.

Auch wollen Schüler eine verdächtige und maskierte Person beobachtet haben. Daher rückten auch SEK-Kräfte im Ruhrgebiet an. Nachdem sich Schüler und Lehrer zunächst in den Klassenräumen verbarrikadiert hatten, durchsuchten das SEK die Schule.

Bisher kein Hinweis auf Gefährdungslage

Nach und nach evakuierte man die Schüler und brachte sie in der nahegelegenen Turnhalle unter. Dort warteten bereits auch zahlreiche Eltern auf ihre Kinder. Die Durchsuchung der Neuen Schule dauerte an.

Etwas Verdächtiges sei nach Polizeiangaben bisher nicht gefunden worden, sodass eine keine weiteren Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gebe. Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Anruf führten die Beamten zu einer 14-jährigen Schülerin. Sie wurde vorläufig festgenommen. In dem Telefonat hatte die vom Klang her computergenerierte Stimme angekündigt, an der Schule Personen verletzen zu wollen. Nach dem Anruf hatte es zudem Hinweise auf eine vermummte Person auf dem Schulhof gegeben.

Video kursierte

Zwischenzeitlich kursierte ein Video aus der Schule heraus, in dem ein Schüler mit einem Messer zu sehen war. Zwei mutmaßlich an diesem Video beteiligte Schüler wurden von den Beamten vorläufig festgenommen und vernommen. In Verbindung zu dem Drohanruf sollen sie nach aktuellem Ermittlungsstand nicht stehen.

Ruhrgebiet: Erneuter Vorfall

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei in jüngerer Vergangenheit zur Neuen Schule Dorsten ausrücken musste. Laut „WDR“ sei es bereits in der vergangenen Woche zu zwei Vorfällen gekommen.

Zum einen sei eine Schülerin geschlagen und bei einem anderen Schüler ein Messer gefunden worden. Nun also der Amok-Alarm, der die Polizei im Ruhrgebiet in Atem hält.