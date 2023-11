Hamburg: Amok-Alarm in Schule! Bewaffnete Täter haben sich verbarrikadiert

Amok-Alarm in einem Schulzentrum in Hamburg! In einer Schule im Stadtteil Blankenese haben sich Bewaffnete verbarrikadiert!

+++ Nach Hamburg-Drama: Wie sicher sind Flughäfen in Deutschland? Betreiber werden deutlich +++

Konkret handelt es sich um eine Stadtteilschule an der Frahmstraße, die mehrere Bildungsgänge abdeckt. Nach ersten Informationen soll es sich bei den Tätern um Schüler handeln. Wie die „Bild“ berichtet, soll einer von ihnen eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Hamburg: Offenbar Lehrerin mit Waffe bedroht

Der Alarm ging am Mittwoch (8. November) um 11 Uhr bei der Polizei ein. Aus ganz Hamburg sind daraufhin Streifenwagen nach Blankenese geeilt. Es ist die Rede davon, dass ein Täter im Besitz einer schwarzen Pistole sein soll und damit gedroht haben soll.

Schüler noch im Gebäude

Nach aktuellem Stand befinden sich noch Kinder im Gebäude. Wie die Polizei Hamburg kurz nach 12 Uhr auf X (vormals Twitter) berichtete, würden Einsatzkräfte damit beginnen, die ersten Schüler aus der Schule zu führen und in Sicherheit zu bringen.

Unklar ist unterdessen, ob sich auch Kinder oder Lehrer zusammen mit den Tätern in einem Raum beziehungsweise in der Gewalt der Täter befinden. Ob jemand zu Schaden gekommen ist, ist ebenfalls nicht bekannt. Jedenfalls sind schwer bewaffnete Spezialkräfte vor Ort, um in die Schule einzudringen.

Nach Angaben der Schule hat diese rund 1.150 Schülerinnen und Schüler, davon etwa 400 in der gymnasialen Oberstufe, außerdem mehr als 120 Lehrerinnen und Lehrer.

Wir berichten in Kürze weiter.