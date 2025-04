Ruhrgebiet: Denkmal wird zum Restaurant in ungeahnter Höhe – in Düsseldorf kann man nur müde lächeln

Der Landschaftspark Duisburg-Nord, der Skywalk in Dortmund oder die Zeche Zollverein in Essen – das Ruhrgebiet hat einiges an Kultur zu bieten. Auf einem Denkmal haben Bürger nun die Möglichkeit, Veranstaltungen zu besuchen. Und das in ungeahnter Höhe…

Buffet in 55 Metern Höhe? Mitten auf einem Denkmal im Ruhrgebiet plant das der Gastronom Simon Kreuger Großes.

Ruhrgebiet: Denkmal wird zum Restaurant in ungeahnter Höhe

Simon Kreuger hat Großes vor: Mitten auf dem Deutschen Bergbau-Museum in Bochum möchte der Gastronom Veranstaltungen anbieten. Und das in 55 Metern Höhe! Die ersten Events in Buffet-Form fanden bereits am Ostersonntag und Ostermontag statt. Jetzt verfolgt der Gastronom weitere Pläne.

Rund 50 Gäste hatten beim Osterbuffet von Simon Platz. Der 35-Jährige führt die Gastronomie des Bergbau-Museums – das „Kumpels“. „Für uns ist das ein Heimspiel“, so Kreuger gegenüber „wa“. Schon bevor der Förderturm saniert wurde, veranstaltete er dort Sektempfänge. Nach der einjährigen Sanierung liegt auf dem Förderturm sogar Strom, durch den der Gastronom mehr Möglichkeiten hat.

Veranstaltungen mit Charme

Das „Kumpels“ liegt mitten auf dem Fördergerüst des Denkmals. Wenn es so hoch oben auf der offenen Plattform zu kalt wird, „dann wird ein Jäckchen angezogen“, sagt Kreuger und lacht. Nach den Oster-Buffets plant der Gastronom schon weitere Events, wie den „Tanz in den Mai“, bei dem Gäste auch auf die 15 Meter höher gelegene obere Plattform gehen können. Auch bei Hochzeiten könne – nach der Heirat unter Tage – in luftiger Höhe ein Sektempfang stattfinden. Mehr Ruhrgebiets-Flair geht doch gar nicht, oder?

Der gelernte Systemgastronom arbeitete bereits in einem Sternebetrieb in der Schweiz. Letztendlich lernte er jedoch Caterings und Veranstaltungen zu lieben, kam zurück ins Ruhrgebiet und ließ die Sterneküche in der Schweiz zurück. „Ruhrpott soll auch Ruhrpott bleiben.“

Düsseldorfer werden zwar müde lächeln – schließlich ist das Restaurant im Rheinturm in unfassbaren 172 Metern Höhe – doch den Ruhrgebiets-Charme des Bergbau-Museums kann das Lokal wohl nicht bieten.