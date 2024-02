Ruhrgebiet: Besonderes Event kommt in den Pott – Besucher erwartet Spektakuläres

Wer ein Fan von spektakulären Shows und talentierten Artisten ist, der hat jetzt allen Grund zur Freude. Ein spektakuläres Event feiert seinen Tournee-Auftakt im Ruhrgebiet!

Die Rede ist vom Circus-Theater, das mit einem brandaktuellen Programm seine Zuschauer begeistern will. Erfahre hier alles, was du über die einzigartige Show wissen musst.

Ruhrgebiet: Circus Roncalli kommt!

Den Auftakt der Tournee will das Circus-Theater in Recklinghausen feiern. Dort erwartet die Besucher auf dem Konrad-Adenauer-Platz das neueste Programm „ArtisArt“, was direkt aus der Feder von Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul stammt. Dafür hat er sich nach eigenen Angaben von den Größten aus der Kunstwelt inspirieren lassen. Daher lassen sich in der Show einige ikonische Motive von Keith Haring, Frida Kahlo, Picasso oder Henri de Toulouse-Lautrec wiederfinden.

Zuletzt war das Event 2022 in der Recklinghausen zu Gast. „Mit ARTistART setzen wir unsere Reise durch die Kunstwelt fort und das Publikum kann sich auf ganz neue artistische Höchstleistungen freuen“, teasert der Veranstalter in der Pressemitteilung an.

Außergewöhnliche Künstler

Besucher können sich während der Veranstaltung auf eine bunte Mischung aus hochkarätiger Clownerie, Tanz, Live-Musik, bunte Kostüme und internationalen Spitzenartisten freuen. So wird beispielsweise das Duo Turkeev in der Manege zu sehen sein, das bereits bei Supertalent die Jury mit seiner spektakulären Luftnummer nur wenige Meter unter der Zirkuskuppel begeisterte. Auch auf weitere, waghalsige Nummern kann sich das Publikum einstellen.

Ab dem 14. März soll es losgehen in der Stadt im Ruhrgebiet. Bis zum 7. April präsentiert das Circus-Theater Roncalli das neue Programm in Recklinghausen. Wer an der Show interessiert ist, kann sich bereits online Tickets unter www.roncalli.de kaufen.