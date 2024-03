Oberhausen: Mega-Event aus den USA kommt in den Pott – Fans außer sich

Große Überraschung in Oberhausen. In diesem Jahr ist es wieder so weit. Muskelbepackte Athleten stehen sich in harten Fights und mit guten Storys im Ring gegenüber. Es wird brutal, artistisch und spannend. Fans der WWE dürften außer sich sein vor Freude. Denn das Mega-Event aus den USA soll endlich wieder nach Oberhausen kommen.

„Pottlust“ hat es auf Instagram verkündet. Die Wrestling-Elite aus den Vereinigten Staaten wird im Ruhrpott zu Besuch sein. Aber natürlich nicht als Touristen, sondern als Fighter im Ring der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Am Dienstag, dem 27. August, heißt es dann: „WWE Live in Oberhausen“.

Oberhausen meets WWE

Wo Kampfsport auf Entertainment und Schauspiel trifft, sind die Wrestling-Stars Zuhause. Zunächst bestätigt wurden bislang folgende beliebte WWE-Kämpferinnen und -Kämpfer für das Event im Pott.

++ Gasometer Oberhausen: Was dich bei „Planet Ozean“ erwartet, ist eigentlich unmöglich! ++

Superstars wie Bianca Belair, AJ Styles, LA Knight oder Bayley sind auf jeden Fall dabei. Fans dürfen aber noch darauf hoffen, dass auch das deutschsprachige Trio um den Hamburger Ludwig Kaiser dabei sein wird.

Mehr News:

Oberhausen: So kommst du an Karten

Karten für die WWE-Show in der Rudolf-Weber-Arena gibt es seit Donnerstag, dem 21. März. Zunächst waren die Karten nur auf „Ticketmaster.de“ erhältlich. Aber der allgemeine Vorverkauf startete dann am Freitag, dem 22. März. Fans können sich jedenfalls auf eine tolle Show von WWE-Stars freuen.