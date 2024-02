Movie Park lädt Besucher schon vor Saisonbeginn ein – aber nur unter einer Bedingung

Die Hardcore-Fans und Stammbesucher scharren schon ungeduldig mit den Füßen. Am 22. März 2024 öffnet der Movie Park wieder seine Tore.

Ein paar Wochen müssen die Besucher also noch ausharren. Doch plötzlich ist auf der Facebook-Seite des Movie Parks von einem „Pre-Opening“ die Rede. Darf man etwa schon zwei Tage vorher in den Freizeitpark?

Jetzt ganz ruhig bleiben! Das „Pre-Opening“ im Movie Park gibt es nur aus einem ganz bestimmten Grund. Stammgäste wissen bereits Bescheid.

Movie Park: „Pre-Opening“ vor Saisonstart

An den „Pre-Opening“-Tagen geht es nämlich schlicht und ergreifend um die Vorbereitung für die diesjährige Movie-Park-Saison. „Ihr habt einen Saisonpass für 2024 und könnt es kaum erwarten, den physischen Pass endlich in den Händen zu halten?“, fragt der Movie Park auf Facebook. „Dann aufgepasst: Wie auch in den letzten Jahren, öffnen wir unser Visitor Welcome Center noch vor Saisonbeginn, damit Ihr Eure Pässe ganz entspannt erstellen könnt und wertvolle Zeit für Euren ersten Drehtag spart.“

Wer will schon seinen ersten, langersehnten Movie-Park-Besuch mit stressigem Orga-Kram verlängern? Stattdessen kann man einfach an den Tagen vor der offiziellen Saison-Eröffnung beim Movie Park vorbeischauen und sich seinen Saisonpass für die kommende 2024er Saison abholen.

Saisonpass vor dem 22. März abholen

Dafür müssen Besucher einfach ins „Visitor Welcome Center“ am Eingang. Das hat an den Tagen vor dem Saisonstart wie folgt geöffnet:

Mittwoch, 20. März 2024 – von 16 bis 19 Uhr

Donnerstag, 21. März 2024 – von 16 bis 19 Uhr.

„Eine Anmeldung ist nicht nötig“, teilte der Movie Park mit. „Die Wartezeit variiert je nach Besucheraufkommen. Bringt daher gerne ein paar Minuten mit. Bitte beachtet außerdem, dass die zukünftigen Passinhaber bei der Erstellung anwesend sein müssen.“