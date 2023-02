Ruhrgebiet: Pflegerin schockiert – Unbekannte senden ihr eine eindeutige Botschaft: „Unterste Schublade“

In Castrop-Rauxel (Ruhrgebiet) haben sich in der Nacht auf Sonntag (5. Februar) Unbekannte an den Autos eines ambulanten Pflegedienstes zu schaffen gemacht. Als die Inhaberin Astrid Wahl die Schandtat erblickte, traute sie ihren Augen nicht.

Drei ihrer Dienstwagen waren mit eindeutigen Botschaften beschmiert. Steckt dahinter etwa eine persönliche Fehde? Wohl kaum, denn nur wenige Straßen weiter klagen Anwohner aus der Stadt im Ruhrgebiet über ähnliche Fälle.

Ruhrgebiet: Unbekannte hinterlassen Schmiererei – Pflegerin sauer

Drei weiße Dienstwagen eines ambulanten Pflegedienstes missbrauchten Unbekannte als Unterlage für ihre Schmierereien. Mit Sprühlack und Edding gaben sie den in der Lambertstraße parkenden Autos einen neuen Anstrich. „Respekt an die, die sich wahrscheinlich als Helden fühlen. Ich hoffe, dass die medizinische Versorgung auch für dieses Klientel noch gewährleistet ist“, schreibt Besitzerin Astrid Wahl in einem wütenden Post auf Facebook.

Ruhrgebiet: Fiese Schmierereien sind auf den Wagen zu lesen. Foto: privat

Mehrer Bilder bezeugen den angerichteten Schaden. Auf dem Lack, den Fenstern und der Windschutzscheibe stehen Beleidigungen wie „Hund“ oder „Fo***“ geschrieben. Doch bei den ekelhaften Kritzeleien beließen es die Täter nicht. „Ein Auto ist komplett platt gelegt worden, der ist jetzt in der Werkstatt. Das sind massive Schäden“, berichtet die 47-jährige Pflegerin gegenüber DER WESTEN. „Zumindest bei einem Auto haben wir die Schmierereien einigermaßen beseitigt. Ich muss ja schließlich einsatzfähig sein.“

Ruhrgebiet: Dienstwagen von Pflegerin stark beschädigt. Foto: privat

Polizei ermittelt – mehrere Anwohner betroffen

Doch dass es eine oder mehrere Personen ganz gezielt auf die Inhaberin und ihren Pflegedienst abgesehen haben könnte, wird immer unwahrscheinlicher. Denn nicht weit davon berichten auch andere Anwohner aus dem Stadtteil Henrichenburg von ähnlichen Vorfällen. „Mein Sohn hat heute Morgen bei der Gassirunde die Schäden entdeckt und wir waren echt fassungslos“, schreibt eine Frau von der Hohe Kampstraße.

„Das hat nichts mit dem Pflegedienst zu tun. Bei uns die Straße (2 Straßen weiter) wurden mehrere Fahrzeuge besprüht in der Nacht“, bezeugt eine andere Anwohnerin. Auch nicht Betroffene zeigen sich schockiert: „Das stimmt einen traurig. Wo soll das hinführen“ oder „Unterste Schublade sowas“ ist in den Kommentaren zu lesen. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte die Polizei Recklinghausen die Sprayer-Aktion.

„Insgesamt wurden uns 8 Fälle gemeldet. Hauptsächlich mit weißer Farbe wurden die Autos beschädigt. Von einem Fahrzeug wissen wir zudem, dass die Luft in den Reifen fehlte“, heißt es von einem Sprecher. Bei Facebook erzählten Anwohner, dass eine Farbdose gefunden worden sei. Die Polizei spricht davon, dass „ein mögliches Tatmittel“ sichergestellt wurde. Die Ermittlungen laufen weiter an. Verdächtige gebe es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch keine. Zudem bittet die Polizei Recklinghausen um Hinweise. Zeugen, die etwas Auffälliges am Wochenende beobachtete haben, können sich unter der Nummer 0800/ 2361 111 melden.