McDonald’s im Ruhrgebiet: Mann verliert völlig die Kontrolle – dann gibt’s einen lauten Knall

Spektakulärer Vorfall am Freitagabend (23. Februar) bei McDonald’s im Ruhrgebiet! Ein Mann verlor völlig die Kontrolle – dann knallte es. Die Gäste des Schnellrestaurants erschraken fürchterlich. Minuten später rückte auch schon ein Großaufgebot von Einsatzkräften an.

Was war passiert? An der McDonald’s-Filiale in Schwerte (Kreuzung B236/Hörder Straße) hat sich am späten Abend ein dramatischer Unfall ereignet. Der Sachschaden ist gewaltig. Die beiden Insassen des Autos wurden zwar vom Rettungsdienst untersucht, kamen aber letztlich mit dem Schrecken davon.

McDonald’s im Ruhrgebiet: BMW rast in Lagerhalle

Was genau ist passiert an der Filiale von McDonald’s im Ruhrgebiet? Nach Angaben der Polizei stand ein BMW mit Kennzeichen aus Lünen auf dem Parkplatz von McDonald‘s, als das Auto plötzlich los raste. Der Wagen riss den Höhenbegrenzer des Drive-In-Schalters um, beschädigte eine Trennscheibe der McDonald’s-Terrasse und krachte schließlich mit enormer Wucht in eine benachbarte Lagerhalle.

Vom McDonald’s-Parkplatz aus raste der BMW in eine Lagerhalle, riss dabei die Höhenbegrenzung des Drive-In mit sich. Foto: Alex Talash

Das Fahrzeug durchbrach eine Seitenwand und wurde erst durch einen in der Lagerhalle stehenden Lkw gestoppt. Fahrer und Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beide blieben körperlich unverletzt.

Fahrer konnte angeblich nicht bremsen

Der Fahrer äußerte vor Ort, er habe die Kontrolle über den BMW verloren. Der Wagen habe sich plötzlich selbstständig gemacht und sei in die angrenzende Lagerhalle gefahren. Der Fahrer versuchte nach eigenen Angaben mehrfach zu bremsen, jedoch ohne Erfolg. Der BMW wurde von der Polizei sichergestellt und wird nun auf einen technischen Defekt untersucht.

Gegen 20.10 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ein. Einsatzkräfte trennten die umgerissene Schilderbrücke von McDonald’s mit einer Flex ab, um die Zufahrt zum Drive-In wieder befahrbar zu machen. Die zerstörte Wand der Lagerhalle wurde so gesichert, dass kein weiteres Einstürzen zu befürchten ist. Der BMW wurde aus der Halle gezogen und abgeschleppt.