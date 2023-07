Tatort Ruhrgebiet. In den letzten Tagen sorgten Klima-Aktivisten der Letzten Generation für viel Aufsehen und organisierten verschiedene Klebe-Protest-Aktionen, die in ganz Deutschland parallel stattfinden sollen. Am Donnerstag (13. Juli) legten die Klima-Kleber teilweise den Flughafen Düsseldorf (DER WESTEN berichtete exklusiv) und den Flughafen Hamburg lahm.

Einen Tag später gönnen sich die Aktivsten keine Pause und haben bereits die nächsten Aktionen geplant. Wie uns Vertreter der Letzten Generation am Freitagmorgen (14. Juli) mitteilten, ist das Aktivisten-Kollektiv heute erneut im Einsatz. Schauplatz beim Kampf gegen den Klimawandel ist diesmal eine Stadt im Ruhrgebiet. Für neun Uhr morgens kündigten sich Aktivisten der Letzten Generation bei Medienvertretern mit ihrer nächsten Klebe-Aktion an.

Ruhrgebiet: Klima-Protest geht mächtig schief

Am Freitagmorgen hatte sich Vertreter der letzte Generation für einen Klima-Protest auf der Essener Straße Ecke Lehmkuhler Straße in Bottrop nahe des Hauptbahnhofs versammelt. Alles war vorbereitet für einen harten Klima-Kampf mit klebenden Händen auf der Straße. Doch dann kam plötzlich alles anders!

Auf Anfrage von DER WESTEN vermeldetet die Polizei Recklinghausen eine ruhige Lage. Was war passiert? Laut Informationen der Pressesprecherin von der Polizei Recklinghausen ist diesmal irgendwas schiefgegangen: „Es waren drei bis vier Aktivisten und davon wollten sich drei auch aktiv festkleben. Das Festkleben hat aber aus bisher unklaren Gründen nicht funktioniert und deswegen ist die Aktion gescheitert. Ob der Kleber nicht gehalten hat oder was auch immer, kann derzeit nicht gesagt werden“.

Polizei war schnell vor Ort

Mehrere gestörte Verkehrsteilnehmer und Anwohner informierten sofort die Polizei und versuchten dabei gleichzeitig die Aktivisten von ihrer Aktion abzuhalten. Dabei wurde eine Klima-Protestlerin leicht verletzt. Die verunglückte Klebe-Aktion konnte dann recht schnell von der Polizei Recklinghausen aufgelöst werden und die Beamten konnten insgesamt vier Personen feststellen.

Drei von den Klima-Aktivisten waren dazu da um den Verkehr zu behindern und ein vierter Aktivist sollte die ganze Protest-Aktion filmen. Bei den drei aktiven Klima-Klebern handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Bottrop, einen 24-jährigen Viersener und eine 18-Jährige aus Lippstadt.

Die drei aktiven Protestler wurden in Gewahrsam und mit zur Wache genommen. Mögliche strafrechtliche Konsequenzen werden derzeit noch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft geprüft. Weitere Informationen zur letzten Generation findest du hier.