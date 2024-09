Ruhrgebiet: Streit eskaliert! Mann sticht anderen nieder und flüchtet – Hubschrauber im Einsatz

Schreckliche Bluttat im Ruhrgebiet! Am Mittwoch (11. September) kam es gegen 15 Uhr in einer Wohnung in Bergkamen (Kreis Unna) zu einem Streit zwischen zwei Männern (39 und 38 Jahre alt). Beide kommen aus Bergkamen.

Wie die Polizei der Stadt im Ruhrgebiet mitteilt, zog der Ältere der beiden ein Messer, stach den Jüngeren nieder und verletzte ihn schwer. Nach der Tat flüchtete der 39-Jährige von der Hochstraße aus in Richtung Stadtzentrum.

Ruhrgebiet: Streit eskaliert! Mann sticht anderen nieder und flüchtet

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, flog den schwer Verletzten ins Krankenhaus. Warum es zu dieser blutigen Eskalation kommen konnte, ermittelt jetzt die Kripo.

In Bergkamen im Ruhrgebiet stach ein Mann einen anderen nieder, flüchtete danach. Foto: news4 Video-Line

Bekannt ist, dass sich beide Männer kennen. Zeugenaussagen zufolge soll es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben.

Die Polizei sicherte vor Ort umfangreich Spuren. Jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.