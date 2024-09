Rewe im Ruhrgebiet: Kooperation mit Lieferando – hier gehst du aber leer aus

Paukenschlag bei Rewe im Ruhrgebiet! Der Supermarkt gehört zu den beliebtesten seiner Art im Pott, verzeichnet täglich zig Kunden. Doch nicht erst seit den Corona-Lockdowns sind Lieferdienste der Supermärkte schwer im Kommen. Auch Lieferando erlebte als Essenslieferdienst während Corona einen kometenhaften Aufstieg, gehört heute fest zum Alltag.

Jetzt machen Rewe und Lieferando gemeinsame Sache, denn laut Lieferando bringt man „ab sofort“ Einkäufe aus Rewe-Filialen in mehr als 40 Großstädten nachhause – natürlich ist auch das Ruhrgebiet vertreten. Doch es gibt einen Haken an der Sache, denn längst profitieren nicht alle Kunden im Pott vom neuen Service. Im Klartext: Wer in bestimmten Städten wohnt, geht bei der Rewe-Lieferando-Kooperation komplett leer aus!

Rewe im Ruhrgebiet: Kooperation mit Lieferando

Es klingt wie eine „Elefantenhochzeit“: Die zweitgrößte Supermarktkette Rewe verbündet sich mit dem größten Lieferdienst Lieferando. App-User erhalten eine Push-Nachricht kombiniert mit einer ersten Rabattaktion, in der die Neuigkeit verkündet wird. Wer über Lieferando bei Rewe seinen Einkauf bestellt, soll „binnen 45 Minuten“ beliefert werden.

Geliefert wird je nach Standort täglich außer Sonntag von 7.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro, die Liefergebühr kostet ab 1,99 Euro. Wer mehr als 69 Euro bestellt, muss für den Versand nichts zahlen. Was sich toll anhört und an sich interessant ist, kann für einige Bewohner im Pott aber das berühmt-berüchtigte Schauen in die Röhre bedeuten.

In diesen Städten gehst du leer aus

Der Grund: Wie Lieferando gegenüber DER WESTEN bestätigt, ist der Service zwar in den größten Pottstädten Essen, Dortmund, Duisburg, Bochum und Bottrop dabei. Doch wer in Gelsenkirchen, Oberhausen oder Mülheim wohnt, kann den neuen Service NICHT nutzen! Und auch, wer beispielsweise in Essen lebt, muss mehrere Haken verdauen: Die Preise schwanken sogar von Stadtteil zu Stadtteil.

Wer beispielsweise in der Innenstadt wohnt, muss einen anderen Mindestbestellwert erreichen als jemand im Süden. Dazu ändern sich die Pauschalgebühren. So kann es sein, dass man für den gleichen Einkauf ein paar Straßenzüge weiter weniger oder eben mehr zahlen muss. Außerdem werden die Einkäufe nicht die klassischen Lieferando-Fahrer, sondern von Flink-Fahrern ausgeliefert, wie ein Sprecher erklärte. Es bleibt abzuwarten, wie der neue Dienst ankommen wird…