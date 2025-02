Rewe im Ruhrgebiet verschwindet – Kunden mit emotionaler Nachricht

Die Bagger rollen, der Staub fliegt – und der Rewe-Markt Dörholt an der Hammer Straße in Bockum (Ruhrgebiet) geht in die Geschichte ein. Denn der Markt, der nicht nur als Einkaufsmöglichkeit, sondern als ungeschriebene Institution in Bockum galt, wird endgültig dem Erdboden gleichgemacht.

Nun melden sich die zahlreichen Rewe-Fans zu Wort: Sie nehmen Abschied und greifen zu Stift und Pinsel.

Rewe im Ruhrgebiet: Schließung löst Trauer aus

Die Bagger haben sich von der Rückseite des Gebäudes vorgearbeitet und sind jetzt auf der Zielgeraden: Dabei wird der Gehweg an der Hammer Straße zur Abrisszone. Dabei war der Supermarkt in Dörholt mehr als nur ein Supermarkt. Für die Bockumer war dieser Laden ein Treffpunkt – eine Art soziale Drehscheibe im Ruhrgebiet. Da wurde nicht nur Butter gekauft, sondern auch der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht.

+++ Rewe, Kaufland und Co.: Kunden wollen Schokolade kaufen – am Regal trifft sie der Schlag +++

Kein Wunder, dass die NRWler sich laut „wa“ nur schweren Herzens von dem Rewe-Supermarkt trennen können. Um sich von all den schönen Erinnerungen und dem Markt zu verabschieden, griffen sie nicht nur zu den Taschentüchern, sondern auch zu den Stiften. So schrieben sie mit einem schwarzen Edding eine Art Gedenktafel auf den Putz des Ladens. Dort war zu lesen: „Rewe Dörhol. 1965 (1973) – 30.11.2024. Die Bockumer Bürger sagen Danke! Und freuen sich auf die Zukunft.“

Rewe im Ruhrgebiet: Neue Filiale soll 2026 eröffnen

Und das können sie: Denn das Ende von Dörholt bedeutet nicht das Ende der Supermarkt-Kultur in Bockum. An seiner Stelle soll ein brandneuer Rewe mit rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen – ein modernes Shopping-Paradies, das im ersten Quartal 2026 eröffnet wird. Die Bockumer müssen also nicht auf die butterweiche Routine verzichten, sondern dürfen sich auf eine neue, glänzende Anlaufstelle freuen.

Trotzdem: Nichts wird jemals wieder so sein wie damals, als der Supermarkt von Rewe mehr war als nur ein Ort des Einkaufens. Und so bleibt den Bockumern nur eines zu sagen: „Alles wird gut.“