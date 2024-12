Rewe in NRW ändert Öffnungszeiten zu Silvester – HIER kannst du sogar Neujahr einkaufen

Raclette-Käse, den obligatorischen Sekt zum Anstoßen und Tisch-Feuerwerk. Zu Silvester eilen viele Menschen in NRW noch schnell zu Rewe, Aldi und Co., um sich mit den Leckereien und dem Nötigsten zur Überbrückung des Neujahrstags einzudecken.

Denn bekanntermaßen haben Supermärkte und Discounter am ersten Tag des Jahres geschlossen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Der ein oder andere Rewe in NRW hat Neujahr geöffnet.

Rewe in NRW: Filialen dürfen Neujahr öffnen

Eigentlich verbietet das Ladenöffnungsgesetz NRW Supermärkten und Discountern, ihre Pforten an Sonn- und Feiertagen zu öffnen. Allerdings regelt Paragraf 9 der Verordnung bestimmte Ausnahmen. Darin heißt es: „Auf internationalen Verkehrsflughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen neben Waren des Reisebedarfs auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkauft werden.“

++ Schönste Stadt Deutschlands liegt in NRW – Holländer haben klare Meinung ++

Auf dieser Grundlage dürfen zum Beispiel die Rewe-Filialen an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn sowie der Rewe im Hauptbahnhof Münster an Sonn- und Feiertagen öffnen. Das nahmen die Leiter der Rewe-Filialen in NRW beim vergangenen Jahreswechsel auch in Anspruch. Neujahr 2025 sieht die Lage jedoch teilweise anders aus.

Öffnungszeiten der Rewe-Filialen an Neujahr

Der Rewe am Flughafen Köln/Bonn öffnet zum Jahreswechsel zu diesen Uhrzeiten:

• 31. Dezember 2024: 0 Uhr bis 18 Uhr

• 1. Januar 2025: 0 Uhr bis 0 Uhr

Während die Filiale am Flughafen Köln/Bonn genau dann öffnet, wenn die Sektkorken knallen, haben die Mitarbeitenden am Düsseldorfer Flughafen noch etwas Schonfrist, bevor die Schicht im neuen Jahr beginnt. Das sind die Öffnungszeiten der Rewe-Filiale am größten NRW-Flughafen:

• 31. Dezember 2024: 5 Uhr bis 22 Uhr

• 1. Januar 2025: 6 Uhr bis 23 Uhr

Mehr Themen:

Auch der Rewe am Hauptbahnhof Münster öffnet zum Jahreswechsel:

• 31. Dezember: 8 bis 16 Uhr

• 1. Januar: 10 bis 16 Uhr

Wer sich außerhalb dieser Zeiten mit Proviant eindecken will, muss auf Bäcker und Co. ausweichen.