Rewe in NRW zog bei Fleisch und Wurst die Reißleine – müssen sich jetzt alle daran gewöhnen?

Na, was sorgte diese Nachricht für einen Paukenschlag in 2024! Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 2025 streckt schon langsam die Fühler aus. Zeit also, nochmal auf die Geschichten zu blicken, die für reichlich Diskussionen sorgten. Ohne jeden Zweifel gehörte dazu eine Nachricht aus Februar, in der es um einen Rewe in NRW ging.

In vielen Rewe-Filialen gibt es eine Frischetheke, an der Kunden beispielsweise Käse oder Wurst vom Fachpersonal auswählen und kaufen können. Das machte den Einkauf auch nochmal persönlicher. Doch ein beliebter Rewe in NRW verabschiedete sich von diesem Konzept – und machte Schluss mit Wurstwaren an der Bedientheke! Der Hammer: Die Filiale war dabei nicht mal die einzige…

Rewe in NRW zog bei Fleisch und Wurst die Reißleine

Im hinteren Teil der Rewe-Filiale in Hagen an der Gerhart-Hauptmann-Straße/Karl-Ernst-Osthaus-Straße gab es eine Servicetheke, an der Kunden Fleisch, Wurst und Käse vom Metzger und Fachpersonal kaufen konnten. Es gab schon Gerüchte, dass die Theke bald geschlossen werden würde.

Tatsächlich bestätigte das eine Rewe-Sprecherin dann. Zur „Westfalenpost“ sagte sie: „Es ist richtig, dass die Servicetheke im Rewe-Markt (in Hagen) schließen wird.“ Offenbar machte sich das Konzept nicht mehr bezahlt, so die Sprecherin weiter: „Durch den rückläufigen Kundenstrom an der Servicetheke des Marktes ist die Rentabilität leider nicht mehr gegeben.“

Müssen sich jetzt alle daran gewöhnen?

Dabei wurde der ganze Servicebereich noch 2023 komplett renoviert. Kurz darauf folgte also die Schließung. Immerhin müssen Rewe-Kunden in Hagen natürlich nicht auf frische Wurst- und Käsewaren verzichten. Sie finden die abgepackten Waren weiterhin im Supermarkt, müssen diese allerdings selbst bedienen.

Womöglich ist das das Konzept der Zukunft, welches in anderen Supermärkten quer in NRW umgesetzt wird – denn auch Konzerne wie Rewe sind froh, wenn sie Kosten einsparen können.