„Recklinghausen feiert“ kurzfristig abgesagt – Detail lässt Fans ausrasten: „Schon peinlich“

Eigentlich sollte in Recklinghausen am Samstag (10. Mai) mächtig die Post abgehen. Denn auf dem Saatbruchgelände sollte ein großes Mallorca-Festival mit Stars der Szene wie Lorenz Büffel und Harris & Ford stattfinden.

Doch am Tag vor „Recklinghausen feiert“ sollte plötzlich die Bombe platzen. Der Veranstalter hat das Event am Freitag (9. Mai) kurzfristig abgesagt. Ticket-Inhaber platzt danach der Kragen.

„Recklinghausen feiert“ abgesagt

Nach Angaben des Veranstalters habe man das Event für den 10. Mai absagen müssen, weil der Sanitätsdienst aufgrund von Personalmangel nicht hätte anrücken können. Man habe sich zwar um einen Ersatz bemüht, sei daran jedoch gescheitert. „Ohne einen Sanitätsdienst kann die Sicherheit der Veranstaltung nicht gewährleistet werden“, teilte der Veranstalter mit. Die Stadt Recklinghausen habe daher untersagt, das Event unter diesen Umständen durchzuführen.

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr und bitten um euer Verständnis – wir haben alles versucht, um die Veranstaltung zu retten“, beteuert das Team von „Recklinghausen feiert“. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben. Ein neuer Termin für die Veranstaltung werde in Kürze bekanntgegeben. „Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Mit Bekanntgabe des neuen Termins informieren wir euch auch über die Rückgabemöglichkeiten.“

Wirbel um nicht gezahlte Gage

Am selben Abend sorgte der Künstler „Killermichel“ für Wirbel. Er teilt mit, dass er nicht wie geplant bei „Recklinghausen feiert“ auftreten werde, weil er seine Gage bis Freitag nicht bekommen habe. Die Nachricht sorgte im Netz für reichlich Spekulationen. Viele Ticket-Inhaber ärgerten sich darüber, dass der Veranstalter die Kommentarfunktion unterhalb des Absage-Posts bei Instagram deaktiviert hatte.

„Kommentare ausstellen unter dem Absage-Post ist schon peinlich“, poltert einer in der Kommentarspalte zu einem älteren Post und meint: „Wenn man ein reines Gewissen hätte, könnte man sich mit Argumenten jeglicher Kritik stellen.“ So sehen es auch andere: „Passt euch das nicht, was die Leute sagen? (…) Sehr unprofessionell!“

Der Veranstalter hat am Samstag noch einmal reagiert und ist dabei auch auf die nicht gezahlte Gage eingegangen. Bis auf „Killermichel“ seien alle Künstler bezahlt worden. „Dessen Gage war für den Veranstaltungstag vorgesehen, allerdings reichten die bisherigen Ticketeinnahmen dafür nicht aus.“ Die Absage des Events stünde aber nicht im Zusammenhang mit finanziellen Schwierigkeiten, versichert der Veranstalter: „Investitionen in Aufbau, Technik, Sicherheit, Werbung und mehr wurden bereits geleistet.“

Und auch „Killermichel“ reagierte bereits auf das Versprechen des Veranstalters, die Gage zu zahlen: „Jeder hat eine zweite Chance verdient.“ Sollte das Versprechen gehalten werden und ein Nachholtermin feststehen, werde er dabei sein.