Recklinghausen (NRW): Versuchtes Tötungsdelikt! Mann durch Messer schwer verletzt – Polizei steht vor einem Rätsel

Kreis Recklinghausen: In Dorsten wurde ein Essener von einem anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt. (Symbolbild)

Messer-Angriff auf einen Mann in Dorsten bei Recklinghausen (NRW)!

Ein 49-jähriger Essener wurde am Dienstagnachmittag von einem anderen Mann in der Kleinstadt im Kreis Recklinghausen in NRW mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Recklinghausen: Streit zwischen drei Männer – plötzlich zückt einer ein Messer

Ersten Erkenntnissen der Polizei Recklinghausen und der Staatsanwaltschaft Essen zufolge, kam es am Dienstag gegen 14 Uhr zwischen dem Essener und zwei Männern aus Gladbeck und Dorsten zum Streit.

Die Auseinandersetzung zwischen den drei Männern spitzte sich immer weiter zu, bis auf einmal der 27-jährige Dorstener ein Messer zog.

Recklinghausen: Opfer war zeitweise in Lebensgefahr

Mit seiner Waffe stach er anschließend auf den Mann aus Essen ein, der durch den Angriff schwere Verletzungen davontrug.

Ein kurze Zeit später gerufener Krankenwagen brachte ihn ein nahegelegenes Krankenhaus. Zwischenzeitlich schwebte der 49-Jährige laut Polizei und Staatsanwaltschaft sogar in Lebensgefahr.

Recklinghausen: Täter noch vor Ort festgenommen

Der 27-jährige Dorstener wurde noch vor Ort festgenommen. Heute wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Noch völlig unklar ist, wieso es zu dem Streit zwischen den Männern kam. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.