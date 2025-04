Neues Festival in NRW geht an den Start – mit Mia Julia, No Angels und mehr

Die Pride in Köln gibt es schon sehr lange, doch wird sie in diesem Jahr erweitert – um ein brandneues Festival! Das Rainbow Festival in NRW feiert 2025 Premiere. Am Samstag (28. Juni) werden rund um den Fühlinger See zahlreiche große und bekannte Acts auftreten.

Mit dabei sind zum Beispiel Schlagersängerin Mia Julia, 90s-Girl-Group die No Angels und viele weitere Stars verschiedener Musik-Genres. Du bist interessiert? Dann kannst du hier im Text das ganze Line-up erfahren.

Rainbow Festival in NRW feiert Premiere

Als Teil der Cologne Pride findet 2025 erstmals das Rainbow Festival statt. Auf zwei Bühnen – der Agua und der Sunshine Stage – werden sich zahlreiche Sänger und Bands das Mikro reichen. Das Line-up verspricht, Fans verschiedenster Musikstile zu erreichen.

Auf der Sunshine Stage treten neben Mia Julia und den No Angels noch Eurovision Song Contest-Gewinnerin Loreen auf, Twenty4Tim, Zoe Wees, die Vengaboys, die Weather Girls, die Village People und die Kölsche Jungs Brings. Olivia Jones wird das Ganze moderieren. Auf der Aqua Stage werden Alle Farben, Felix Jaehn, Gestört Aber Geil, David Puentez und weitere DJs einheizen.

Neues Festival in NRW: Das sind die Details

Von Pop über EDM bis hin zu Kölscher Mucke ist also alles dabei. Zudem steht das Festival wie auch die Cologne Pride für Vielfalt, Toleranz und Lebensfreude.

Hier noch ein paar Eckdaten für alle Interessierten: Die Tickets für das Rainbow Festival kosten 59 Euro inklusive ÖPNV-Ticket und aller anfallenden Gebühren. Wer ein paar exklusive Benefits dazu genießen möchte, kann sich auch das deutlich teurere VIP-Ticket für knapp 320 Euro holen. Einlass ist am 28. Juni um 12 Uhr, Beginn um 13 Uhr und das voraussichtliche Ende um 22 Uhr.