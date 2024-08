Potts Park mit Achterbahn-Hammer! DAS bietet nur dieser NRW-Freizeitpark

Der Potts Park in Minden (NRW) setzt seinen Fokus vor allem auf Familien mit Kindern in einem Alter bis zu zwölf Jahre. Die meisten Attraktionen sind also kinderfreundlich. Doch wer denkt, als Erwachsener könnte es hier langweilig werden, der hat falsch gedacht.

Eine Ankündigung lässt jetzt auch Volljährige aufhorchen. Denn im Potts Park soll jetzt eine neue Achterbahn entstehen – und die sucht ihresgleichen in NRW.

Potts Park in NRW enthüllt neue Attraktion

Eine neue Achterbahn wartet auf die Besucher im Potts Park in NRW! Und nicht irgendeine. Sie soll sowohl etwas für Dreijährige bieten (allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen) als auch einen Richtungswechsel enthalten. Wie etwa bei der „Movie Park Studio Tour“ im gleichnamigen Freizeitpark fährt sie zwischendurch plötzlich rückwärts.

Im Themenbereich „Wilde Steinzeit“ soll die neue Attraktion „Braus & Saus“ mit einem Twist entstehen. Die Schienen enden einfach so, führen ins Nichts. So muss die Bahn umkehren und rückwärtsfahren.

Potts Park-Besucher müssen sich noch gedulden

Leider wird es in dieser Saison noch nicht so weit sein, erst 2025 soll „Braus & Saus“ aller Voraussicht nach eröffnen. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest. Wer aber nicht mehr warten will, kann schon jetzt – zumindest virtuell – auf Fahrt gehen. Denn auf Instagram teilt der Freizeitpark ein Video einer animierten Fahrt mit der „Braus & Saus“. So können Besucher schon einmal einen Eindruck von der Bahn gewinnen.

Auf einer Fläche von gut 2.000 Quadratmetern entsteht laut Plan ab Herbst die Achterbahn mit Steinzeit-Thema. „Ein speziell für „Braus & Saus“ komponierter Soundtrack sowie die aufwendige Dekoration des Bereichs lassen die Besucher in die wunderbare Welt der „Wilden Steinzeit“ eintauchen“, bewirbt der Park die neue Attraktion.

Die hält wohl auch eine feuchte Überraschung für die Besucher parat. Wer nicht gerne nass wird, sollte also gewarnt sein.