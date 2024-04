Postbank in NRW stellt Service ein – Kunden rasten aus! „Zumutung“

Eine Postbank in NRW hat einen beliebten Service eingestellt und das regt die Kunden ziemlich auf. Schließlich steht die Postbank in NRW für Leistungen rund ums Geld, aber eben auch für Angelegenheiten rund um die Post.

Das jetzt ein großer Teil davon einfach wegfällt, können einige nicht verstehen.

Postbank in NRW bietet dieses Service nicht mehr an

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, können Kunden der Postbank auf der Robert-Gies-Straße in Hilden in Zukunft keine Pakete mehr abholen oder aufgeben, noch irgendeinen anderen Service der Post in Anspruch nehmen. DHL-Sprecher Rainer Ernzer teilte mit, dass die Filiale ab Freitag (12. April) keine Post- und Paketdienstleistungen mehr anbieten wird.

Kunden müssen jetzt schauen, bei welchen Partnerunternehmen sie Briefe oder Pakete aufgeben können – einen zentralen Anlaufpunkt gibt es nicht mehr. Laut Ernzer müssen die Post- und Paketdienstleistungen von anderen Partnerfilialen in Hilden übernommen werden. Zum Beispiel an der Bahnhofsallee 3 (im Gebäude links neben dem Bahnhof) und an der Bismarckstraße 8 (Schreiben & Schenken in der Bismarckpassage).

Postbank in NRW: „Für uns wird es stressfreier“

Die schlechte Nachricht kommt zu einem äußerst unglücklichen Zeitpunkt. So hat die Postbank erst vor einigen Monaten mitgeteilt, dass die Zahl der Filialen in Deutschland schrittweise von 550 auf etwa 330 Standorte reduziert werde.

Begründet wurde die Entscheidung gegen die rund 250 Standorte mit der fortschreitenden Digitalisierung. Generell habe sich das Verhalten der Kunden verändert, was sich nochmal während der Corona-Pandemie verstärkt haben soll.

„Wir stellen fest, dass unsere Mobile- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg“, teilte ein Sprecher der Postbank mit. Das sei auch der Grund, weshalb immer weniger Kunden in die Filialen gekommen sind. In der Praxis sehe das laut der „Rheinischen Post“ aber oft anders aus. Die Schlangen in den Filialen in Hilden sollen immer wieder sehr lang gewesen sein. Kunden sollen sogar oft vor verschlossenen Türen gestanden haben.

Das lag an der angespannten personellen Situation. Auch das wird ein Grund für die Einstellung der Post- und Paketdienstleistungen an der Robert-Gies-Straße sein. Ein Mitarbeiter der Filiale erklärte dazu: „Für uns wird es stressfreier.“

Was für Mitarbeiter stressfreiere Arbeit bedeutet, ist für Kunden hingegen ein echter Einschnitt. „Das erinnert mich stark an die Schließung der Post im Zentrum von Haan vor etlichen Jahren. Der Postkunde kann ja sehen, wo er bleibt“, sagt ein Kunde. Zudem ärgere er sich über „unzählige Streiche und Zumutungen“, die Kunden in den vergangenen Jahren erleben mussten.