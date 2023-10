Phantasialand mit Mega-Ankündigung – Besucher bekommen sofort Schnappatmung

Das Phantasialand ist nicht nur bei warmen Temperaturen mehr als beliebt. Auch im Winter lockt der Freizeitpark in Brühl (NRW) zahlreiche Besucher mit seinem Wintertraum an. Dann verwandelt er sich in eine waschechte Winterwelt und lockt mit einer Eisbahn, tausenden Lichtern, winterlichen Köstlichkeiten und zahlreichen weiteren Attraktionen.

Lange müssen Besucher nicht mehr warten, bis sie den Wintertraum im Phantasialand besuchen können. Ab dem 18. November soll es bereits so weit sein. Schon jetzt macht der NRW-Park eine heftige Ankündigung – doch Besucher müssen sich beeilen!

Phantasialand startet besondere Winter-Aktion

Ein Besuch im Freizeitpark geht gerade für Großfamilien ordentlich ins Geld. Wer den ein oder anderen Euro sparen will, für den kommen Rabattaktionen wie gerufen. Erst kürzlich konnten Movie-Park-Besucher bei Edeka Rabattcodes abstauben und zahlten für den Eintritt fast nur die Hälfte des regulären Eintrittspreises (wir berichteten).

Aber auch das Phantasialand lockt jetzt mit einer fetten Rabattaktion! Denn der Vorverkauf für den Wintertraum hat schon längst begonnen. Ab dem 30. Oktober können Park-Besucher in diesem Zusammenhang auch wieder Aktionstickets abstauben. Für ihren Besuch des Brühler Winterwunderlandes, dass vom 18. November bis 28. Januar geöffnet hat, zahlen sie so gerade mal 24 Euro statt der regulären 54 Euro für ihren Eintritt. Die Aktion hat aber auch ihre Haken.

Nur dann können Besucher sparen

Denn die Aktionstickets sind nur für die Besuchstage in den Winterferien und im Januar gültig. Wer nicht mehr gar so lange gedulden will und schon im November ins Phantasialand will, der wird bei der Aktion leider nicht profitieren.

Außerdem weist der Park darauf hin, dass das Kontingent an Aktionstickets begrenzt ist. Nur im Vorverkaufs-Zeitraum können Besucher massig Geld sparen. „First come, first serve – nur wer schnell ist, kann sich die besten Vorteilspreise sichern!“, so heißt es auf der Facebookseite des Phantasialands. „Also: Markiere den 30. Oktober fett in deinem Kalender und sicher dir dann direkt dein Wintertraum-Aktionsticket zum Bestpreis!“ Wenn du eins der raren Tickets abstauben willst, bleibt dir wohl nur eines zu wünschen: Viel Glück!