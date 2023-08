Phantasialand bei schlechtem Wetter? DIESE Möglichkeiten haben Besucher

Obwohl wir mitten im Hochsommer stecken, hatten wir zuletzt immer wieder schlechtes Wetter, viel Regen und kräftigen Wind. Bei so einem Wetter ist einem nicht unbedingt nach einem Besuch im Phantasialand. Oder ist vielleicht gerade so ein Schmuddel-Wetter gut, um das Phantasialand mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen?

Wir sind der Sache auf den Grund gegangen und haben das Phantasialand gefragt, was man so alles bei dem schlechten Wetter in dem Freizeitpark anfangen kann und ob eventuell sogar spezielle Attraktionen bei miesem Wetter gesperrt werden müssen.

Phantasialand im Regen entdecken

Für Pressesprecher Emanuel Schneider-Barthold vom Phantasialand ist schlechtes Wetter „nur eine Frage der Bekleidung, nicht des Wetters“. Laut Schneider-Barthold gibt es im Phantasialand viele Möglichkeiten auch bei regnerischem Wetter einen tollen Tag mit viel Spaß und Abwechslung zu erleben. Es warten eine große Anzahl an Indoor-Attraktionen auf die Besucher, welche wetter- und witterungsunabhängig laufen und auch bei schlechterem Wetter jede Menge Spaß bieten, ganz ohne nass zu werden.

„Wir haben […] drei mitreißende Shows und einen 4D-Film, die den Besuchern pro Tag mehrere Stunden Vergnügen und hochklassige Unterhaltung in trockener Umgebung bieten. Außerdem sind solche Tage eine tolle Gelegenheit, in aller Ruhe eine ausgiebige Reise durch unsere unverwechselbaren kulinarischen Angebote zu unternehmen“, erzählt Schneider-Barthold.

Schlechtes Wetter heißt weniger Wartezeit

Für die Besucher, denen Regen nichts ausmacht oder wer sowieso schon vom Regen nass geworden ist, der kann die Outdoor-Wasserattraktionen ganz unbeschwert erleben. Als Besonderheit stehen am Ende der Attraktionen Personentrockner zum Trocknen und Wärmen zur Verfügung. „Die Tage mit weniger gutem Wetter führen häufig zu geringeren Wartezeiten, sodass solche Tage in den Augen mancher die perfekten Tage für einen Besuch im Phantasialand sind“, bemerkt Schneider-Barthold.

Ob einige Attraktionen im Phantasialand bei schlechtem Wetter geschlossen werden? „Die Sicherheit aller Menschen im Phantasialand hat zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität. Darum kann es vorkommen, dass bei extremeren Wetterlagen wie Sturm, Hagel, Gewitter, Starkregen, Unwetter etc. manche der Außenattraktionen aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Betrieb einstellen“, antwortet der Pressesprecher.

Attraktionen laufen auch bei Regen

Wenn Besucher die Outdoor-Attraktionen aber gerne im Regen befahren wollen, ist das auch möglich, denn die Geräte „sind so konzipiert, dass sich etwas Regen nicht auf den Betrieb auswirkt. Wenn jemand bei Regen Taron oder Chiapas fahren möchte, kann dies getan werden“, erklärt Schneider-Barthold.

Bei stärkerem Unwetter werden die Attraktionen aber geschlossen, aber „sobald das Wetter es wieder zulässt, werden die vorübergehend außer Betrieb genommenen Attraktionen den Fahrbetrieb wieder aufnehmen“, fügt der Pressesprecher vom Phantasialand hinzu.