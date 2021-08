Phantasialand: Ganz große Ankündigung – DIESES Highlight kommt wieder

Darauf haben Fans schon lange gewartet! Das Phantasialand verkündet Neuigkeiten zu dieser beliebten Attraktion!

Einige Phantasialand-Fans dürften sich schon seit einiger Zeit darauf gefreut haben. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis ihre Lieblingsshow endlich ihr Comeback feiert.

Phantasialand verkündet: Beliebte Attraktion feiert Comeback

Gemeint ist natürlich die Dinnershow Fantissima, die sich großer Beliebtheit erfreut und in der Vergangenheit schon viele Stammkunden generieren konnte. Das Konzept dahinter ist clever: Besucher können sich von Artistik-Einlagen, Gesang und aufwendigen Kostümen unterhalten lassen, während sie ein Vier-Gänge-Menü genießen.

Phantasialand: Fantissima kehrt im September zurück. (Archivbild von Estefania im Phantasialand Brühl) Foto: IMAGO / Revierfoto

Einige Fakten zum Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

Auf Facebook sorgt die Ankündigung bereits für Freude. „Karten sind bestellt“, schreibt eine Nutzerin und versieht den Kommentar mit einem Herzchen-Emoji, „noch immer sieben Wochen bis zur Premiere“, kann es ein anderer kaum erwarten.

Phantasialand: Dinnershow Fantissima kehrt mit diesen Highlights zurück

„Ungläubiges Staunen, rhythmisches Mitwippen und echte Begeisterung“, verspricht das Phantasialand in seiner Ankündigung. Doch was erwartet die Fans in diesem Jahr?

Das Phantasialand hat eine große Ankündigung gemacht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / teutopress

In diesem Jahr tritt neben dem Duo „Nigretai“ und der „JB Dance Company“ auch die Live-Band „Melody Makers“ auf, die mit Gitarre, Drums and Saxophone für musikalische Untermalung sorgen. Doch damit nicht genug. Das komplette Programm kannst du dir auf der Seite des Phantasialands anschauen.

Das Phantasialand ist gerade in den Ferien sehr beliebt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eduard Bopp

Phantasialand-Dinnershow Fantissima: Das sind die Termine

Foto: IMAGO / Rech

Premiere feiern wird Fantissima in diesem Jahr am 23. September 2021. Tickets können bereits erworben werden. Beim spätmöglichsten Termin handelt es sich um den 25.Juni 2022. Einige Termine sind bereits ausverkauft.

Dass Fantissima zurückkehren kann, ist ein großes Glück, denn viele große Unternehmen, Kleinunternehmer und Co. leiden nach wie vor unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Was uns Bastian Herzogenrath, der Essener Clubbesitzer des „19 Down“, dazu im Interview verriet, erfährst du hier <<<

