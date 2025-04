Phantasialand-Besucher steigt zum ersten Mal in Achterbahn „Taron“ – sein Urteil ist eindeutig

Am vergangenen Samstag (5. April) war es soweit. Endlich eröffnete das Phantasialand in Brühl die diesjährige Freizeitpark-Saison. Die allersten Besucher strömten in den Park, um die ersten in der Schlange vor den Attraktionen zu sein. Beim besten Wetter mit viel Sonnenschein – was gibt es da Besseres als eine rasante Achterbahnfahrt?

Ein paar Glückspilze hatten tatsächlich die Ehre, die Allerersten zu sein, die mit der „Taron“ fahren dürfen. Die Achterbahn ist eine der neueren Attraktionen im Phantasialand und äußerst beliebt. Ein Besucher ist am Wochenende das erste Mal damit gefahren und fällte sogleich ein klares Urteil.

Phantasialand-Eröffnung mit Highlight

„Wir werden mit der Taron fahren, weil wir die erste Fahrt der Saison gewonnen haben“, erzählt Robin Rothland in einem Video auf Instagram. „Ich bin definitiv aufgeregt. Ich war noch nie hier, aber ich freue mich sehr.“ Für den jungen Mann war es tatsächlich nicht nur die erste Fahrt mit Taron, sondern auch der erste Besuch im Phantasialand.

Nach der Runde kam er aus dem Staunen gar nicht mehr raus. „Es war total verrückt. Der ganze Körper fängt an zu kribbeln. Diese engen Passagen und Tunnel, das Anfahren und die Kurven – das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Besonders mit der Szenerie drumherum. Das macht einfach unfassbar viel Spaß.“

Phantasialand-Besucher sind einer Meinung

Der Besucher geht sogar so weit zu sagen: „Das war das beste Achterbahn-Erlebnis, das ich je hatte“. Auch eine Mutter hatte das Vergnügen. „Dieses Gefühl, die allererste Fahrt der Saison mitzuerleben – einfach unbeschreiblich“, schildert sie die einmalige Erfahrung in dem Video.

Auch andere Nutzer wären da gerne dabei gewesen und freuen sich schon darauf, bald mit ihrer Lieblingsachterbahn in ihrem Lieblingsfreizeitpark zu fahren. „Mega-Aktion von euch“, schreibt einer. Der Nächste beglückwünscht Rothland zu der Ehre: „Du Glückspilz“. Eine andere war dabei und nutzt die Gelegenheit, um sich dafür zu bedanken. „Es war sooo toll. Vielen Dank für die Möglichkeit.“