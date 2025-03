Phantasialand: Besucher rasten wegen Foto aus – „Bitte nicht abreißen!“

Das Phantasialand in Brühl bei Köln zählt zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Mit seinen rund 40 Attraktionen zieht es jährlich Millionen Besucher an. Vor allem Familien planen gern mal einen Trip in den Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen.

Ab Samstag, den 5. April, können Fans des Phantasialand dem Park wieder einen Besuch abstatten. Dann wartet auf die Parkbesucher wieder ein unvergesslicher Abenteuertag mit viel Spaß, Action und atemberaubenden Shows. Im Netz machen sich Fans aber nun um eine Sache sorgen…

Fans bangen um Phantasialand-Attraktion

Auf der Facebook-Seite „NRW-Parks.de“ wird nämlich über die älteste Fahrattraktion im Phantasialand diskutiert – die Geister Rikscha. Auslöser dafür ist ein Bild-Post der Seite. Während die einen ihr etwas kritisch gegenüberstehen, finden die anderen klare Worte. „Das letzte Stückchen Kindheitserinnerung, das im Phantasialand noch geblieben ist. Hoffentlich bleibt sie noch lange“ oder „Bitte nicht abreißen!“, lauten unter anderem zwei Kommentare von Usern.

Jung und Alt verbindet offenbar dieses Fahrgeschäft. „Nicht abreißen. Meine Tochter (5) und ich sind die Bahn bestimmt zwölfmal hintereinandergefahren, weil sie es so spannend fand“, kommentiert eine weitere Facebook-Nutzerin. Eine andere Userin wird bei dem Bild auch nostalgisch: „Die bin ich schon als Kind mit meiner Omi gefahren. Meine Omi ist 1999 gegangen, und jedes Mal, wenn ich in der Geister Rikscha sitze, denke ich an damals. Wäre schön, wenn die Bahn noch lange bleibt.“

Die Geister Rikscha feierte bereits 1981 ihre Eröffnung und ist somit stolze 44 Jahre alt. Im vergangenen Jahr gab es dann Gerüchte darüber, dass das beliebte Fahrgeschäft abgerissen werden soll. Auf Nachfragen von „Ruhr24“ gab eine Sprecherin des Phantasialand aber an, dass es aktuell „keine Pläne“ für einen Abriss der Geister Rikscha gebe. Die Sprecherin betonte: „Die Geister-Rikscha ist da und für unsere Besucher erlebbar.“