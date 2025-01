Phantasialand macht es offiziell – jetzt steht es endgültig fest

Diese Nachricht freut nicht nur die Verantwortlichen des Phantasialands – sondern auch die Besucher! Der Freizeitpark hat die frohe Botschaft selbst verkündet.

Große Freude im Phantasialand! Beim Deutschen Familien-Award 2024/25 wurde der Themenpark mit Platz 1 in der Kategorie „Bester Preis für Familien“ ausgezeichnet. Jetzt läuft seit Mittwoch (29. Januar) der Vorverkauf für die Sommeröffnung.

Phantasialand für seine Preisfreundlichkeit ausgezeichnet

Laut eigenen Aussagen als „einziger deutscher Themenpark“ setzt das Phantasialand auf ein Preissystem, in dem „kontinuierlich günstige Vorteilstickets angeboten werden“.

Birgit Reckersdrees, Direktion Marketing und Sales des Phantasialand erklärt: „Es ist so wertvoll, besondere Momente mit der Familie und Freunden zu erleben. Mit unseren günstigen Vorteilspreisen möchten wir allen Menschen die Chance geben, gemeinsame Abenteuer bei uns zu genießen. Wir freuen uns, dass der Deutsche Familien-Award das würdigt – und noch mehr darauf, diesen familienorientierten Weg mit dem Vorverkauf für die Sommeröffnung fortzusetzen.“

Ab sofort läuft im Phantasialand der Vorverkauf für die Sommeröffnung. Tickets sind ab 29 Euro erhältlich, was eine Ersparnis von über 55 Prozent möglich macht, so das Phantasialand. Die Vorteilsangebote sind nur im Phantasialand Online-Shop erhältlich und zeitlich sowie im Kontingent begrenzt.

Phantasialand eröffnet wieder ab dem 5. April

Das Phantasialand empfiehlt, sich schnell seinen Wunschtermin zu sichern, wenn man von den günstigsten Preisen profitieren möchte. Der Themenpark öffnet wieder am 5. April 2025 und bleibt dann durchgängig bis 25. Januar 2026 geöffnet. Man darf gespannt sein, was in dem Zeitraum sonst noch auf die Besucher zukommen wird.