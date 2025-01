Phantasialand-Besucher kriegen die Krise – „Dermaßen voll und bedrückend eng“

Im Phantasialand haben Besucher nun das Ende des „Wintertraums“ erlebt. Am 26. Januar hatte der Freizeitpark zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet. Nun heißt es warten, bis sich hier am 5. April erneut die Tore öffnen.

Die winterliche Atmosphäre sollte erneut viele Besucher verzaubern. Doch für den ein oder anderen Besucher endete der Phantasialand-Besuch eher weniger traumhaft. Im Austausch mit DER WESTEN hatte eine Stammbesucherin von teils unangenehmen Erlebnissen berichtet. Und damit ist sie offenbar nicht die einzige.

Phantasialand zu voll? Besucher enttäuscht

Die Dame sei mit ihrer acht Jahre alten Tochter am Samstag (11. Januar) im Park gewesen. Es war das erste Mal, dass ihre Tochter beim „Wintertraum“ dabei gewesen sei. Doch bei dem, was ihr dort widerfahren sei, könnte es auch das letzte Mal gewesen sein. „Ich habe den Park noch nie so dermaßen voll und bedrückend eng erlebt!“, lässt sie nach dem Tag ihrem Unmut freien Lauf.

Sie sei sich durchaus bewusst, dass es am Wochenende im Park voll werden kann. „Aber was Samstag abging, das hat nicht total erschreckt.“ So sei man von der Masse nur herumgeschoben worden, es sei keine Rücksicht auf Kinder genommen worden. „Ich kam mir oft wie Vieh vor.“ Die Wartezeiten seien extrem gewesen (bei Taron etwa zwei Stunden). „Ich bin echt geschockt wegen der Masse an Menschen“, kann sich die Mutter nur wiederholen. „Muss man einen Park so voll werden lassen?“, klagt sie an.

Phantasialand: Familien kommen nicht durch

Auch zum Schließungstag des Parks wurden in den Sozialen Netzwerken erneut kritische Stimmen laut. „Es war wunderschön, aber wirklich genießen konnte man es als Familie leider nicht, weil es so unfassbar übertrieben voll war, dass man sich kaum umsehen konnte aus Angst im Gedränge der Menschen jemanden zu verlieren“, äußerte sich die Mutter dreier Kinder unter einem Facebook-Post des Phantasialands.

Andere berichteten davon, bereits vor Öffnung eine Stunde im Stau bei der Autobahnausfahrt Brühl gestanden zu haben, da die Parkplätze vor dem Park bereits belegt gewesen seien. Da hatte sich die Vorfreude der im Auto wartenden Besucher „schon in Luft aufgelöst“. In den Augen der betroffenen Besucher wurden zu viele Menschen – trotz begrenztem Ticketkontingent und datierten Tageskarten – in den Park gelassen.

Ob womöglich ein technisches Problem zu der beschriebenen Auslastung des Phantasialands geführt haben könnte, ist unklar. Der Freizeitpark in Brühl verzichtete trotz mehrfacher Anfrage auf eine Stellungnahme.