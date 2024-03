Phantasialand: Kurz nach der Eröffnung ist plötzlich alles anders – Besucher merken es sofort

Die Flaggen im Phantasialand stehen auf halbmast. Nach dem tragischen Tod eines Mitarbeiters (†43) auf der Achterbahn „Taron“ (hier mehr zur Unglücksursache >>>) herrscht große Trauer im größten Freizeitpark in NRW.

Die Stimmung bei der Saisoneröffnung war unter Angestellten und Besuchenden am Donnerstag (28. März) entsprechend gedämpft. Am Tag nach der Eröffnung herrscht im Phantasialand aus einem anderen Grund Stille.

Phantasialand muss Programm umstellen

Seit Wochen fiebern Phantasialand-Fans auf Gründonnerstag hin. Dann endlich sollte der Freizeitpark in Brühl bei Köln endlich wieder seine Tore öffnen. Seit dem tragischen Unglück drei Tage vor Eröffnung herrscht jedoch Fassungslosigkeit unter den Besuchern (mehr dazu hier >>>).

Trotz aller Trauer nutzten zahlreiche Besucher am Donnerstag den Osterferientag, um einen Blick auf die Neuerungen der aktuellen Saison zu werfen. Wer am Tag nach der Saisoneröffnung ins Phantasialand geht, muss dann mit Einschränkungen rechnen. Denn an Karfreitag gelten für den Freizeitpark besondere Regeln.

Darauf musst du an Karfreitag im Phantasialand verzichten

Die sind im NRW-Landesgesetz verankert. Darin ist festgeschrieben, dass an dem stillen Feiertag öffentliche Veranstaltungen zur Unterhaltung stark eingeschränkt werden müssen. Die Auswirkungen für das Phantasialand: „Am 29. März 2024 finden aufgrund des stillen Feiertages (Karfreitag) keine Shows sowie keine Außenbeschallung statt“, erklärt der Freizeitpark.

Statt stimmungsvoller Musik werden Besucher an Karfreitag nur die Geräusche der Achterbahnen und kreischenden Fahrgästen hören. Wer auf die angebotenen Live-Shows verzichten kann, der kann an diesem Tag also ein außergewöhnliches Freizeitpark-Erlebnis machen. Die gesetzlichen Einschränkungen betreffen selbstverständlich nicht nur das Phantasialand. Auch Konkurrenz-Parks, Kinos oder Kneipen sind von den Einschränkungen betroffen, um Rücksicht auf das bedeutendste christliche Fest zu nehmen.