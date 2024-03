Phantasialand: Todesfall auf der Achterbahn – erste Details zum Unfall-Hergang bekannt

Fürchterliches Unglück im Phantasialand in Brühl bei Köln! Auf einer Achterbahn ist ein Mann zu Tode gekommen! Nach aktuellen Informationen hat sich der dramatische Vorfall am Montagnachmittag (25. März) zugetragen.

Die Informationen verbreiteten sich schnell in ganz Europa. Auf diversen Social-Media-Kanälen äußerten Fans des Freizeitparks auch aus Nachbarländern ihr Mitleid.

Phantasialand: Mann stirbt bei Wartungsarbeiten

Das Phantasialand steht unmittelbar vor der Saison-Eröffnung. Diese ist für Gründonnerstag, 28. März, geplant. Aktuell laufen überall im Park Vorbereitungen für diesen von den Fans lange ersehnten Tag. Doch bei den Arbeiten ist es nun am Montag zu einem Arbeitsunfall gekommen, der tödlich endete.

Das hat die Polizeibehörde Rhein-Erft-Kreis bestätigt, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet. Demnach sei ein 43-jähriger Mann ums Leben gekommen. Es soll sich um einen Mitarbeiter des Phantasialands handeln. Der Unfall passierte bei Wartungsarbeiten auf der Highspeed-Achterbahn „Taron“. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Sprecher der Bezirksregierung Köln am Dienstag erste Ermittlungsdetails mit. „Nach ersten Erkenntnissen ist bekannt, bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ wurde ein Beschäftigter der technischen Abteilung des Phantasialandes von einer Bahn erfasst und schwer am Kopf verletzt“, so der Sprecher mit dem Verweis auf Untersuchungen durch Fachleute des Arbeitsschutzes. Das Unfallopfer sei kurze Zeit später am Unfallort verstorben. Für weitere Ermittlungen stehe die Bezirksregierung im engen Austausch mit der Polizei.

Fans in Trauer: „Rest in peace“

Das Phantasialand hat sich am Montag nicht zu dem Vorfall geäußert. Währenddessen sammelten sich auf Social Media zahlreiche Beileidsbekundungen von Fans aus ganz Europa. „Mein Beleid den Angehörigen des verunglückten Mitarbeiters“, kommentierte ein Nutzer auf der Facebook-Seite des Parks. Auf „X“ schrieb Nutzerin „CynthiKiMa“: „Saddening to hear the news from Phantasialand, may he rest in peace and best wishes for his family and colleagues.“ Ein weiterer Kommentar auf „X“, hier von Nutzer „redxsis“: „Oh my god the phantasialand news 🙁 rest in peace“l

Die Achterbahn „Taron“ ist eine der beliebtesten Attraktionen im Phantasialand. Die Fahrgäste der laut Phantasialand weltweit einmaligen Stahl-Achterbahn rasen mit unglaublicher Geschwindigkeit durch Felsmassive, Häuser und Schluchten. Die im Jahr 2016 eröffnete Achterbahn ist 1320 Meter lang und 30 Meter hoch. Baukosten: mehr als 15 Millionen Euro.