Iran in der Krise: Schah-Sohn pocht auf Sturz von Chamenei – „Ängstliche Ratte“

Die israelischen Angriffe auf den Iran haben das Land in Aufruhr versetzt. Zahlreiche Atom- und Militäranlagen wurden bereits zerstört, sowohl Israel als auch die USA sprechen von einem „Verlust des Luftraums“. Diese Unruhe will Schah-Sohn Reza Pahlavi nutzen, um das Mullah-Regime zu stürzen. Zuerst hat „Merkur“ berichtet.

Die Unsicherheit im Iran ist groß, zahlreiche Bürger haben die Flucht ergriffen. Der Krieg mit Israel setzt das theokratische Regime unter Druck. Nach außen proklamiert der Oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei jedoch die Stärke seines Staates und spricht von einer Vernichtung Israels. Experten sehen den Iran hierfür allerdings nicht mehr imstande.

Schah-Sohn will Chamenei stürzen

Diese neue Schwäche will der Oppositionspolitiker Reza Pahlavi ausnutzen und ruft die Iranerinnen und Iraner zum Sturz des Mullah-Regimes auf. Pahlavi ist der Sohn des letzten Schahs (Schah Mohammed Reza), welcher bei der islamischen Revolution 1979 gewaltsam gestürzt wurde.

Das Jahr 1979 markierte zugleich den Beginn der heutigen Herrschaft unter Chamenei. Die bis dato geltende Monarchie wurde abgeschafft und der Iran wurde zur Islamischen Republik Iran. Der Weg für das islamistisch-theokratische Regime war geebnet.

Am Dienstag (17. Juni) veröffentlichte Pahlavi auf X eine „Ansprache an die Nation“ – denn er wittert die Gelegenheit, die religiös geprägten Machenschaften von Chamenei zu beenden. In dem Post fordert Pahlavi seine Landsleute dazu auf, ihre Stimme zu erheben und sich gegen die Repression zu wehren.

„Der Kampf des iranischen Volkes gegen das zerstörerische Regime der Islamischen Republik dient der Rückeroberung und dem Wiederaufbau Irans. Die Lösung ist der Sturz der Islamischen Republik durch Straßenproteste und landesweite Streiks.“ Pahlavi auf X

Kronprinz Pahlavi hat Ajatollah Ali Chamenei für den aktuellen Konflikt mit Israel verantwortlich gemacht. „Die Islamische Republik ist am Ende und bricht zusammen. Was begonnen hat, ist unumkehrbar“, heißt es auf X. Er warf Chamenei vor, „sich wie eine ängstliche Ratte“ in einem Bunker zu verstecken und die Kontrolle verloren zu haben. Pahlavi kündigte an, seine Landsleute im Kampf um Freiheit zu unterstützen und einen 100-Tage-Plan für den Übergang zu einer demokratischen Regierung vorbereitet zu haben.