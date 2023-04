Phantasialand streicht beliebtes Ticket-Angebot – Besucher empört: „Nur noch für Reiche“

Das Phantasieland in Brühl muss angesichts der Inflation und der gestiegenen Energiepreise auch schauen, dass die Bilanzen stimmen. So streicht der Freizeitpark nun zum Saisonstart im April ein äußerst beliebtes Ticket-Angebot. Es war ein besonderes Lockmittel für den Park, das viele vermissen werden.

Das ändert sich bei den Eintrittspreisen im Phantasialand – und so reagieren Besucher darauf.

Phantasialand streicht Geschenk für alle Geburtstagskinder

Bisher hatten alle Besucher an ihrem Geburtstag freien Eintritt. Ganz egal ob es der 8., 18. oder 80. Geburtstag war – am Ehrentag durfte man umsonst hinein. Eine tolle Geste des Parks! Für viele Geburtstagskinder war der Park damit erst recht ein Ausflugsziel am Ehrentag. Doch mit dem Eintrittsgeschenk im Phantasialand ist nun weitgehend Schluss.

Nur noch Kinder bis einschließlich zum 11. Lebensjahr bekommen den Gratis-Eintritt zum Geburtstag. Kleinkinder unter vier Jahren haben sowieso immer freien Eintritt. Alle älteren Besucher müssen ganz normal zahlen, wenn sie ihren Geburtstag im Freizeitpark feiern wollen.

Phantasieland passt Preise für Tagestickets an: Mal günstiger, mal teurer

Die gute Nachricht zuerst: In der Vorsaison kosteten reguläre Tickets 57 Euro, nun 54 Euro – also drei Euro weniger. Jedoch gelten diese 54 Euro nur an weniger als der Hälfte der möglichen Besuchstage. Dagegen kostet der Eintritt an vielen anderen Tagen der aktuellen Saison bis zu 61 Euro!

Die Eintrittspreise in der Saison bis 28. Januar 2024 je nach Besuchstag:

Kleinkinder unter 4 Jahren: freier Eintritt

Kinder 4-11 Jahre: 44 bis 51 Euro

Erwachsene ab 12 Jahre: 54 bis 61 Euro

Gäste über 60 Jahre: 44 bis 51 Euro

„Wirst du arm“: Kann man sich den Freizeiteintritt noch erlauben?

Ohne den Gratis-Geburtstagsbonus ist ein Besuch im Phantasieland somit für viele ein echter Luxus. Eine vierköpfige Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Jugendlichen (ab 12 Jahre) zahlt mindestens 216 Euro für einen Tag im Park. Hinzu kommt noch die Verpflegung! Für eine große Portion Pommes zahlt man 4 Euro für ein 0,3-Liter Softgetränk 5,50 Euro, schreibt der Express.

Es summiert sich und schnell sind 300 Euro und mehr weg für einen Tagesauflug als Familie – ohne die Kosten für die Anfahrt! „Nur noch für Reiche“, kommentiert ein Nutzer in einer Facebook-Gruppe die Preispolitik des Phantasialandes. „Fahr‘ da mal als Familie mit zwei oder drei Kindern hin. Da wirst du arm“, bestätigt ein anderer diese Sichtweise.

Mehr zum Phantasialand:

Der Freizeitpark ist in Brühl bei Köln. Er wurde 1967 eröffnet

Es gibt sechs Themenbereiche: Berlin, Mexico, China Town, Fantasy und Deep in Africa

Besucher können in 10 Achter- bzw. Wildwasserbahnen einsteigen und auch zwei Themenfahrten mitmachen.

Tickets gibt es nur noch online. Tageskassen existieren nicht mehr im Park.

Wiederum eine andere Besucherin feixt: „Wir waren jetzt zweimal an meinem Geburtstag da. Also schon mal einen Erwachsenen-Eintritt gespart. Und zack, ist es nicht mehr ganz so schlimm.“ Doch genau das ist nun nicht mehr möglich, offenbar hat sie das noch nicht mitbekommen.

„Ist aber jeden Cent wert. Wenn es einem zu teuer ist, muss man eben da wegbleiben“, verteidigt eine andere dagegen die Höhe der Eintrittspreise.