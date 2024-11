Phantasialand: Heftiges Achterbahn-Video veröffentlicht – „Nie wieder“

Trommelwirbel: Es wurden viele Preise vergeben! So kann sich das Phantasialand jetzt mit folgenden Titeln schmücken: „Europas beste Achterbahn“, „Europas beste Wasserbahn“ und viele mehr. Gleich mit 27 Top-Platzierungen konnte sich das Phantasialand in NRW (Brühl) laut „LokalKlick“ bei den diesjährigen Parkscout Plus Awards 2024 durchsetzen. Der Freizeitpark zählt damit zu den absoluten Spitzenreitern in Europa.

Doch trotz aller Auszeichnungen schauderte es vielen Nutzern, als sie dieses Facebook-Video sahen. Der Grund dafür war eine Achterbahn – und genau diese sorgte für zahlreiche User-Kommentare.

Phantasialand: Achterbahn sorgt für Wirbel

„Aufrecht sitzend beginnt Ihre Reise mit F.L.Y. bis Ihr Pilotensitz sich zum Lift-Off galant unter die Schiene dreht und Sie liegend in den Himmel geschossen werden – und fliegen!“, betont Chefmechaniker Venturi auf der offiziellen Seite des Freizeitparks. Moment? Auf dem Bauch liegend durch die Luft sausen? Klingt aufregend!

Als wäre das nicht schon Adrenalin genug, hat das Phantasialand auf Facebook ein Video hochgeladen, das für reichlich Kommentare sorgt. Zu sehen ist die Inbetriebnahme der F.L.Y.-Achterbahn. Doch nicht nur die rasante Fahrt sorgt für Jubel, sondern auch die Tatsache, dass die Achterbahn durch Schnee fährt! Dazu hieß es: „F.L.Y. ist bereit, den kommendne Schnee für euch wegzufliegen! Die winterlichen Abenteuer im Wintertraum stehen vor der Tür, und die Vorfreude wächst mit jedem Tag ein bisschen mehr.“

Es geht also um das kommende Wintertraum-Event. Und genau das beginnt bereits am 16. November 2024 und dauert bis zum 26. November 2025, wobei die Besucher den Park jeweils von 11:00 bis 20:00 Uhr erobern können.

„War super schön“: User-Lob wegen Attraktion

Dass dieser Vorgeschmack auf die kommenden weihnachtlichen Adrenalinfahrten auf Facebook für Furore sorgte, ist nur logisch. „FLY im Schnee wäre ein Traum! Letztes Jahr hatten wir kaltes Matschwetter, erst trocken, gegen Nachmittag kam der leichte Regen. Trotzdem war es super schön!“, schrieb so ein User.

„Wenn ich meinen Pulli fertiggestellt habe, der Rollkragen und Kapuze hat. NIE MEHR fahre ich Taron und F.L.Y. bei Minustemperaturen ohne Kopfbedeckung!“, scherzte auch eine andere Nutzerin. HIER kannst du dir das winterliche Video ansehen.

