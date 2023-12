Phantasialand: Detail verrät Hammer! Neue Attraktion kommt noch in diesem Jahr

Das Phantasialand gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Damit das auch so bleibt, wird der Park stetig weiterentwickelt und optimiert. Ein kleines Detail hat nun einen Hammer verraten: Noch im Dezember wird eine neue Attraktion eröffnen.

Im neuen Park-Plan ist das neuste Highlight des Phantasialands bereits eingezeichnet – samt Eröffnungs-Verkündung. „Neu im Dezember“ steht neben der Attraktion „Avoras“, auf die sich vor allem Familien freuen dürfen.

Phantasialand: Neue Attraktion noch im Dezember

Der Dezember ist nicht gerade Hochsaison im Brühler Freizeitpark. Auch der „Wintertraum“ lockt viele Besucher an, doch im Vergleich zum Sommer sind die Schlangen deutlich kürzer. Das hält den Park aber nicht von einer Neueröffnung ab. Noch dieses Jahr wird es eine neue Attraktion geben.

„Avoras“ wird das neue Highlight heißen, befindet sich im großen Turm im Themenbereich „Fantasy“. Schon lange hatten Besucher in der Schlange zur Achterbahn „Crazy Bats“ gerätselt, was in der Baustelle nebenan geschaffen wird. Nun ist es raus.

„Avoras“ eröffnet noch dieses Jahr

Der neue Parkplan verrät den Namen der Attraktion, den Eröffnungszeitraum und auch einen ersten Blick ins Innere. Bei „Avoras“ handelt es sich um einen riesigen Familien-Kletterpark mit Netzen, Rutschen und einem großen Kletterturm.

Nachdem das Phantasialand zuletzt vor allem mit neuen „Thrill-Rides“ wie Taron oder FLY für Begeisterung sorgte, stehen nun offenbar wieder mehr familienfreundliche Attraktionen auf dem Programm. Wann genau im Dezember der Startschuss für „Avoras“ erfolgt, ist aber noch nicht verkündet.

