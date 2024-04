Phantasialand: Besucher dürfen sich freuen – neues Highlight ist eröffnet

Mega-News vom Phantasialand! Kleine und große Besucher dürfen sich freuen. Denn der beliebte Freizeitpark in Brühl bei Köln hat nämlich eine neue Attraktion vorgestellt.

Genauer gesagt geht es dabei um „Mopti’s Monkey Depot“. Was hat es mit der neuesten Attraktion im Phantasialand auf sich und was erwartet die Besucher?

Phantasialand: Besucher dürfen sich freuen

Eine kleine Pause gefällig? Während Kinder im „Mopti’s Monkey Depot“ nach Herzenslust austoben können, können Mama und Papa im fröhlichen Spirit Afrikas relaxen. Das bietet die neue Attraktion im Phantasialand. Die kleinen Besucher können dabei von Kiste zu Kiste klettern, über Netzbrücken, Seile, Rundhölzer, Säcke und Fässer viele Abenteuer erleben.

Ein Spaß für alle Kinder und die Eltern können sich ein wenig ausruhen. „Denn rund um ‚Mopti’s Monkey Depot‘ ist’s wie im Urlaub. Hier genießen Mama und Papa in entspannter Relax-Atmosphäre ihre Auszeit in Afrika – eben ein Ort zum endlich mal Durchatmen“, heißt es auf der Webseite des Freizeitparks.

Die neue Attraktion liegt am Rande des Parks in unmittelbarer Nähe der Achterbahn „Colorado Adventure“. Für Tage, an dem es regnet, wurde für den Spielplatz gesorgt. Der ist nämlich teilweise überdacht und bietet Spielmöglichkeiten auch bei nicht so tollem Wetter.

Spaß für Kinder, Entspannung für die Großen

Viele Eltern haben sicherlich auf diese Attraktion lange gewartet. Schließlich kann ein Tag im Phantasialand lang und anstrengend werden. Während die Kinder voller Adrenalin und Power sind, braucht der eine oder andere vermutlich eine Pause. Daher bietet es sich im „Mopti’s Monkey Depot“ an, dass die Kleinen weiterhin viel Spaß haben können und Mama und Papa sich ein wenig ausruhen.

Außerdem erfreulich: Der Spielplatz ist das ganze Jahr über geöffnet und kann jederzeit genutzt werden – also sowohl im Sommer als auch im Winter. Mehr zu „Mopti’s Monkey Depot“ gibt es übrigens auch auf der Webseite des Phantasialands mit interessanten Einblicken.

