Phantasialand: Auf tragischen Saison-Start folgt DIESE Nachricht – Besucher haben es schon geahnt

Knapp vier Wochen sind seit dem Saison-Start im Phantasialand vergangen, der in diesem Jahr von großer Traurigkeit geprägt war. Am 25. März, drei Tage vor der Eröffnung, hatte sich in dem Freizeitpark ein tragisches Unglück ereignet. Ein 43-jähriger Mitarbeiter war bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ tödlich verletzt worden (wir berichteten ausführlich).

+++ Phantasialand zeigt neue Attraktion – Besucher haben klare Meinung +++

Noch immer liegt dieser Schatten über dem Park, insbesondere die Mitarbeiter haben den tragischen Verlust noch längst nicht verarbeitet. Da macht das Phantasialand nun mit einer ganz anderen Nachricht von sich reden. Fans von „Black Mamba“, „Maus au Chocolat“ und Co. haben es natürlich schon geahnt – aber jetzt ist es sozusagen offiziell!

Phantasialand zum beliebtesten Freizeitpark Deutschlands gekürt

Der Themenpark in Brühl bei Köln wurde mit 366 von 368 möglichen Punkten als beliebtester Freizeitpark Deutschlands ausgezeichnet! Knapp dahinter folgen der Europa-Park Rust mit 362 Punkten und der Heide Park Soltau (361 Punkte). Das Online-Reiseportal „kurz-mal-weg.de“ hat 92 Freizeitparks in Deutschland auf Basis ihrer Social-Media-Beliebtheit gerankt. Dabei wurden die Follower-Anzahl auf Instagram und Facebook sowie das Suchvolumen auf den Plattformen YouTube und TikTok berücksichtigt.

+++ Phantasialand: Besucher blickt auf Ticketbuchung – und kann nur noch den Kopf schütteln +++

So traurig die Freizeitpark-Saison auch begonnen hatte, so sehr freut sich das Phantasialand jetzt über die guten Nachrichten. Das Ranking belege auf eindrückliche Weise, welch außergewöhnlich starkes Interesse und welch große Begeisterung die Social-Media-Nutzer für das Phantasialand haben, teilt der Park mit.

Gute Nachrichten nach traurigem Saison-Start

Und weiter: „Das Phantasialand ist beeindruckt und dankbar für diese positive Resonanz in den sozialen Medien. Diese ungefilterten und authentischen Einblicke zeigen, wie sehr die Gäste die einzigartigen Erlebnisse im Phantasialand genießen und schätzen. Die Auszeichnung als beliebtester Freizeitpark Deutschlands sei für das Phantasialand eine wundervolle Bestätigung und ein wertvolles Kompliment seiner Gäste.

Mehr News:

Übrigens: Erst vor wenigen Tagen hat der Freizeitpark eine neue Attraktion vorgestellt: „Mopti’s Monkey Depot“. Während Kinder sich auf dem Abenteuer-Spielplatz im Afrika-Flair nach Herzenslust austoben, können Mama und Papa ein bisschen relaxen. Hier liest du mehr zu der neuen Attraktion.