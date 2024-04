Phantasialand zeigt neue Attraktion – Besucher haben klare Meinung

Ende März ist das Phantasialand in die Sommersaison gestartet und empfängt seitdem wieder mit allen geöffneten Attraktionen seine Besucher. Während sich die einen auf die ihnen wohlbekannten Achterbahnen stürzen, gehen die anderen auf Entdeckungstour und probieren neue Highlights aus. Auch in den sozialen Netzwerken präsentiert der Freizeitpark eine neue Aktion der etwas anderen Art. Die Besucher sind sich direkt einig, wie sie das finden und teilen ihre Erfahrung prompt im Netz.

Das Phantasialand in Brühl empfängt Jahr für Jahr Tausende Besucher. Damit diese sich bei ihrem nächsten Aufenthalt nicht langweilen und einen Anreiz haben, auch mehr als einmal in dem Freizeitpark vorbeizuschauen, überrascht das Phantasialand immer wieder mit neuen Attraktionen und Fahrgeschäften. Damit, dass das neue Highlight SO ankommt, hätte allerdings keiner gerechnet.

Phantasialand-Besucher teilen erste Erfahrungen

Die wildesten und schnellsten Achterbahnen, die höchsten Falltürme und die spektakulärsten Shows – das verspricht das Phantasialand seinen Besuchern. Doch nicht jeder lebt nach dem Motto „höher, schneller, weiter“ und so werden neben neuen Fahrgeschäften auch immer wieder neue Familienattraktionen vorgestellt. So auch dieses neue Highlight, das sich „AVORAS“ nennt.

Wankende Kletternetze, Röhrenrutschen und steile Leitern. Die Konstruktion, die ein wenig an einen gigantischen Vogel erinnert, hält in puncto Kletterspaß so einiges bereit. Während es für mutigere Besucher hoch hinaus geht, dürfen etwas unsichere Kletterer weiter unten auf Erkundungstour gehen. Über verschiedene Netze und Pfade können sich groß und klein durch die Attraktion schlängeln und einige Phantasialand-Liebhaber haben den Kletterspaß im Riesenvogel bereits ausprobiert und berichten im Netz von ihren Erfahrungen.

Wer sich Sorgen macht, dass Avoras eher die Jüngeren anspricht, der wird in der Kommentarspalte und dem Beitrag vom Phantasialand eines Besseren belehrt. „Ist super – nicht nur für die Kleinen“, berichtet ein Besucher. „Hab‘ es bis ganz nach oben ins Ziel geschafft. Ist richtig gut geworden“, wird eine andere Stimme laut.