Phantasialand: Heftige Kritik an Themenwelt – „Rassistische Bilder“

Na, dass da Kritik am Phantasialand aufkommt, überrascht in diesen verrückten Zeiten voller politischer Agenda dann doch niemanden mehr. Das Phantasialand gehört zu den beliebtesten Freizeit- und Themenparks in Deutschland, lockt jährlich zig Tausende Besucher an. Vor allem die verschiedenen Welten, die das Phantasialand hat, begeistern.

Ob „China Town“, „Wild West“ oder neuerdings auch „Berlin“: Die Attraktionen sind kreativ und in einer schönen Welt umgesetzt. Seit 2006 gibt es auch eine Afrika-Themenwelt mit dem Namen „Deep in Africa“. Die besteht aus verwinkelten Wegen in Lehm- und Holzoptik, nebenan gibt es einen Dschungel. Und genau der führt jetzt zu heftiger Kritik am Phantasialand!

Phantasialand: Heftige Kritik an Attraktion

Der Vorwurf: Die neue Themenwelt sei „rassistisch“ und „kolonialistisch“! Seit Bestehen von „Deep in Africa“ gibt es immer wieder Kritik. Der Kölner Jugendclub „Courage“ hatte 2013 einen offenen Brief ans Phantasialand gerichtet, kritisierte vor allem das an die Themenwelt angeschlossene Hotel „Matamba“. Das erinnere „in haarsträubender Weise an die koloniale Tradition der Völkerschauen“.

Die Verantwortlichen hätten sich „noch nie mit Rassismus und rassistischen Stereotypen geschweige denn deutscher Kolonialgeschichte auseinandergesetzt“. Tahir Della von der „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland“ (ISD) sagt gegenüber der „Rheinischen Post“: „Wenn wir an solchen rassistischen Bildern festhalten, ist auch der Diskriminierung von schwarzen Menschen der Weg geebnet.“

Ist das rassistisch? Die Afrika-Themenwelt im Phantasialand. Foto: IMAGO/Panama Pictures

„Rassistische Bilder“

Auch bei „afrikanischen Nächten“ in Zoos sei zu sehen, dass „Menschen afrikanischer Herkunft oder schwarze Menschen im Unterhaltungskontext immer wieder rassistisch-problematisch dargestellt werden“. Dabei ist das Phantasialand in Brühl nicht der einzige Freizeitpark, der wegen Afrika-Darstellungen kritisiert wird oder wurde.

Mehr News:

So gibt es in Sachsen-Anhalt einen „Erlebnispark“, der eine „Kongo-Bahn“ hat. Die fährt durch „Afrika“. Kinder sehen dabei nicht nur stereotypische Darstellungen von schwarzen Menschen, sondern auch, dass „Afrikaner“ als Kannibalen dargestellt werden. Gegenüber der „Rheinischen Post“ hat sich der Phantasialand noch nicht zu den neuen (alten) Vorwürfen geäußert.