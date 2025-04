Phantasialand: Alte Fotos aufgetaucht – Besucher trauen ihren Augen nicht

Das Phantasialand wurde am 30. April 1967 eröffnet und gehört zu den ältesten Freizeitparks in Deutschland. Seit der Eröffnung vor fast 60 Jahren lockt der Park in Brühl seine Besucher mit zahlreichen Attraktionen.

Im Phantasialand kam es über die Jahre allerdings zu zahlreichen Veränderungen. Jetzt sind alte Fotos des Freizeitparks in Brühl aufgetaucht. Besucher erkennen ihn darauf kaum wieder.

Phantasialand: Alte Fotos zeigen Park vor fast 15 Jahren

In einem Facebook-Post teilt der „Frei-Zeit-Blog“ ein Foto und schreibt dazu: „Der heutige Nostalgie-Montag zeigt uns, wie der Themenbereich Mexiko aus dem Phantasialand im Jahr 2011 aussah“.

Dort erkenne man unter anderem die Casa Magnetica, einen Streckenabschnitt der alten Wildwasserbahn sowie Teile der Westernstadt Silver City. Die alten Aufnahmen des Phantasialands bringen Besucher zum Staunen, denn sie trauen ihren Augen kaum.

Alte Aufnahmen bringen Gäste zum Staunen

„Silbermine, Phantasialand-Jet, Colorado-Achterbahn… Das waren noch Zeiten!“ und „Da war der Park (im Gegensatz zu heute) noch sehr übersichtlich“, heißt es in den Kommentaren.

Ein anderer User schreibt: „Ja, das ist mein Phantasialand, wie ich es noch gekannt habe. Leider sind viele alte Attraktionen verschwunden. Hätte sie gerne noch meinen Kindern gezeigt. Na ja von nichts kommt nichts, muss ja weiter gehen in Sachen Neuheiten. Verstehen kann man es.“ Andere sind hingegen der Meinung, dass die Änderungen wie gerufen kamen.

Phantasialand „1000x schöner als damals“?

So schreibt eine Userin, der Park sei „heute 1.000x schöner als damals!“. Sie war 1984 zum ersten Mal dort und findet jetzt „einfach alles besser“. Dem stimmt auch eine andere Userin zu und schreibt: „Für mich gehört das Phantasialand zu den Parks, die ich als Kind schon besucht habe in den 90ern. Wunderschöne Erinnerungen! Jedoch kann ich mir den Park nicht mehr ohne Klugheim und Co. vorstellen. Der Park hat viel geändert, aber ich finde zum Guten.“

