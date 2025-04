Formel 1: McLaren-Pilot unzufrieden – deutsche Rennlegende übt heftige Kritik

Wird sein ambitioniertes Fahrer-Duo (Oscar Piastri und Lando Norris) McLaren in der Formel 1 zum Verhängnis?. Der interne Machtkampf sorgt im britischen Rennstall auf und abseits der Strecke für Querelen.

Aktuell hadert der letztjährige Vizeweltmeister Lando Norris mit seinen Leistungen. Er musste in Saudi Arabien die Führung in der Fahrerwertung an seinen McLaren-Kollegen abgeben. Natürlich ist im Kampf um die Formel-1-Krone diese Saison noch alles möglich. Genau deshalb stoßen Norris‘ öffentliche Äußerungen auf immer mehr Kritik – auch bei dieser deutschen Rennlegende.

Formel 1: McLaren-Pilot legt Schwachstellen offen

„Dass er sich selbst geißelt, dafür habe ich aller größtes Verständnis. Die Frage ist nur, ob ich unbedingt meinen Gegnern meine schwachen Seiten in aller Öffentlichkeit zeigen muss“, erklärt Christian Danner im „Motorsport-Magazin“. Der Deutsche durfte selbst 36-mal in der Formel 1 starten und rät dem jungen McLaren Piloten nun zu mehr Zurückhaltung.

Er gebe mit diesen Aussagen seinen Konkurrenten (auch im eigenen Team) eine „offene Flanke“. Schwachstellen, die erfahrene Fahrer leicht auszunutzen wissen. Das zeigte sich zuletzt beim Saudi-Arabien-Grand-Prix, als Norris doppelt auf den gleichen Tick von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton hereinfiel.

Dieser ließ den 25-jährigen McLaren-Piloten zweimal in der gleichen Kurve überholen, um sich die Position dann ganz leicht mit DRS zurück zuschnappen. „Peinlich“ lautete die Analyse von Experte Ralf Schuhmacher und auch Danner sprach von einem „tragischen Beispiel“.

Norris muss „Rennintelligenz“ verbessern

Norris verlor wichtige Sekunden auf das Spitzenfeld, die er nicht mehr aufholen konnte. Dass ein junger Pilot mal einen Fehler begeht, kommt in der Formel 1 nun nicht zum ersten Mal vor. Für Norris gilt es jetzt seine „Rennintelligenz zu verbessern“ und wenn es nach dem Experten Danner geht „nicht alles in der Öffentlichkeit zu zeigen.“

Norris liegt aktuell gerade einmal zehn Punkte hinter seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der die Gesamt-Fahrerwertung der Formel 1 anführt. Genug Zeit hat er noch, um aus seinen Fehlern zu lernen. Doch damit sollte er schnell anfangen. Nur zwei Punkte hinter dem Briten liegt Max Verstappen, der keine Anfänger-Fehler verzeihen dürfte.