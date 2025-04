Formel 1: McLaren-Hammer! WM-Favorit tütet Deal ein

Bei McLaren reißen die guten Nachrichten aktuell gar nicht mehr ab. Seit man sich Mitte der vergangenen Saison zum Spitzenteam der Formel 1 läuft es für das Papaya-Team wie am Schnürchen. In diesem Jahr will man nach beiden WM-Titeln greifen.

Der Erfolg öffnet selbstverständlich Türen – für namhafte Sponsorings beispielsweise. Und einen solchen Deal hat der neue Branchenprimus der Formel 1 nun offenbar unter Dach und Fach gebracht!

Formel 1: Bekannter Ausrüster kommt

Denn ab dem kommenden Jahr arbeitet McLaren offenbar mit dem deutschen Sportartikelhersteller Puma zusammen. Das jedenfalls berichtet „Sport Business“. Demnach werde Puma den Rennstall bei der „Off-Track-Kleidung“ zusammenarbeiten.

Bedeutet: Sämtliche Kleidung, die Fahrer, Mechaniker und Ingenieure abseits der Strecke tragen, stellt dann Puma zur Verfügung. Der Deal bezieht sich offenbar nicht auf die Rennkleidung. Die Anzüge, die Lando Norris und Oscar Piastri während der Formel-1-Rennen tragen, werden dem Bericht zufolge auch in Zukunft von Alpinstar zur Verfügung gestellt.

Vertrag endet vorzeitig

Etwas überraschend ist die Nachricht dahingehend, dass McLaren eigentlich noch bis 2027 einen Ausrüster für die Off-Track-Kleidung hat. Doch die Zusammenarbeit mit der britischen Sportmarke Castore endet wohl frühzeitig.

Genaue Hintergründe, weshalb man sich vor Ende des Vertrags trennt, gibt es bisher nicht. Allerdings bedeutet das für Castore laut „Sport Business“ nicht das Aus in der Königsklasse. Stattdessen verpartnert sich das Unternehmen wohl mit Haas.

Formel 1: McLaren auf der Überholspur

McLaren ist auf der anderen Seite nicht das einzige Team, das von Puma ausgestattet wird. Auch Ferrari, Aston Martin, Williams und Sauber haben einen Vertrag mit dem Unternehmen aus Herzogenaurach. Jetzt also auch noch der WM-Führende.

Diesen Titel hat sich das Team mit vier Siegen in den ersten fünf Grands Prix des Jahres erarbeitet. Nach dem Rennen der Formel 1 in Saudi-Arabien führt Oscar Piastri die Weltmeisterwertung überraschend an. Zahlreiche Experten hatten darauf gesetzt, dass Lando Norris die Saison beherrschen wird.