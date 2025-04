Lewis Hamilton muss Rückschlag verkraften – Projekt endgültig gescheitert

Nicht vieles von dem, was Lewis Hamilton bisher angefasst hat, endete als Flop. Der 40-Jährige ist längst mehr, als „nur“ Rennfahrer. Er ist einer der besten Piloten, die die Formel 1 jemals gesehen hat – sieben WM-Titel unterstreichen das.

Darüber hinaus darf sich Lewis Hamilton seit einigen Jahren „Sir“ nennen, ist zu einer Stil-Ikone geworden und arbeitet als Unternehmer. Doch eines dieser unternehmerischen Projekte des Rennfahrers ist jetzt krachend gescheitert.

Lewis Hamilton setzt auf Pflanzen-Power

Der Brite ist nie darum verwegen, seine Meinung laut und deutlich auszusprechen. Und so macht er auch kein Geheimnis daraus, dass er seit 2017 vegan lebt. Nicht nur sei der Konsum von Fleisch grausam für die Tiere, die dafür sterben müssen, sondern auch schlecht für die Umwelt und die globale Erwärmung.

Um mehr Menschen von einer veganen Lebensweise zu überzeugen und zu begeistern, tat sich Lewis Hamilton unter anderem mit Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio zusammen. Gemeinsam gründeten sie die vegane Burger-Kette „Neat Burger“. Neben einigen Filialen in London öffnete die Kette auch in Mailand und New York seine Türen.

Finanzielle Probleme

Doch trotz der bekannten Gründer ging es der Kette seither finanziell nicht ganz so gut. Schon 2022 soll das Unternehmen laut „Sun“ rund 7,9 Millionen Pfund Verlust gemacht haben. Die ersten Konsequenzen gab es ein Jahr später. Rund die Hälfte der Filialen in London, 2024 machte man dann auch in New York wieder dicht.

Besser wurde es dadurch allerdings ganz offenbar nicht. Laut „Sun“ werden daher in Kürze auch die beiden letzten verbliebenen London-Filialen (ursprünglich acht) zu machen müssen. Das bestätigte demnach eine Unternehmens-Sprecherin. Das Projekt „Neat Burgers“ ist damit ausgerechnet in der Heimat von Lewis Hamilton endgültig gescheitert. Als letzter Standort bleibt für die Kette damit nur noch Mailand.