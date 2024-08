Phantasialand: Besucher küren Flop-Attraktionen – „Würde ich abreißen“

Im Phantasialand hat jede Attraktion ihre Fans, aber manche scheinen weniger beliebt zu sein als andere. Auf Facebook wird hitzig diskutiert, welche Attraktion am unbeliebtesten ist und man sogar aus dem Freizeitpark komplett entfernen würde.

In der Facebook-Gruppe „Phantasialand“ stellt ein Nutzer eine Frage, die zu einer großen Debatte in den Kommentaren führt. In dem Beitrag fragt er: „Ihr dürft eine Attraktion im Phantasialand abreißen lassen. Welche ist das?“ Er erklärt auch, dass er persönlich das „4D-Piraten-Kino“ abreisen würde.

Phantasialand: 4D-Piraten-Kino bereits 25-Jahre alt

Eine Meinung, die einige Nutzer zu teilen scheinen. Ein Besucher begründet auch seine Entscheidung: „Definitiv die 4D-Piratenshow, die ist so alt.“ Tatsächlich gibt es die Attraktion im Phantasialand bereits seit 1999, also ist diese mittlerweile 25 Jahre alt.

Ein anderer Nutzer will zwar nicht, dass man die Attraktion abreißt, aber hofft, dass man „das 4D-Kino neu gestalten oder was komplett anderes reinsetzen“ kann. Er gibt einige Vorschläge, wie man die Attraktion verbessern könnte und schreibt, dass man aus dem 4D-Kino „schon etwas Cooles machen“ könnte.

Neben dem 4D-Kino scheint eine weitere Attraktion im Phantasialand bei den Besuchern nicht besonders beliebt zu sein. Einige Nutzer erklären, dass sie die Wasserfahrt „Wakobato“ abreißen würden. Laut einem Nutzer ist diese: „Sehr langweilig ohne Funktion und ist ja eh meist zu oder außer Betrieb.“

Attraktion liegt „vergessen in der Ecke“

Die ruhige Themenfahrt über den Mondsee ist laut einem Besucher „vergessen in der Ecke, wenn es auch schade drum ist.“ Trotzdem scheint die Attraktion im Phantasialand ihre Fans zu haben. Laut einigen Nutzern in den Kommentaren hatte Wakobato besonders in der letzten Zeit lange Wartezeiten. Ein Besucher berichtet, dass man sogar 40 Minuten warten musste.

Die Meinungen gehen auseinander, aber das 4D-Kino und Wakobato scheinen anscheinend bei den meisten Besuchern zu den Flop-Attraktionen des Phantasialand zu gehören. Jedoch gibt es auch andere Vorschläge, wie dass die Geister-Rikscha oder das Talocan abgerissen werden sollten.