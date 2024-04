Phantasialand: Kurz nach Saisonstart herrscht Gewissheit! „Sehr enttäuschend!“

Endlich ist es wieder so weit: Das beliebte Phantasialand öffnet nach einer Pause wieder seine Tore. Am Gründonnerstag (28. März) strömten bereits zahlreiche Besucher in den Park. Zuvor hatte es einige Unsicherheiten gegeben, ob der Saisonstart wie geplant stattfinden würde. Erst am Montag (25. März) war es im Freizeitpark zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Während der Vorbereitungen für den Saisonstart kam es zu einem Arbeitsunfall. Bei Wartungsarbeiten an der Highspeed-Achterbahn „Taron“ wurde ein Mitarbeiter der technischen Abteilung des Phantasialands von einer Bahn erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen, an denen er kurze Zeit später noch an der Unfallstelle verstarb. Wir berichteten hier. Dieser schreckliche Unfall warf einen dunklen Schatten auf die Freude der Gäste. Dennoch öffnete das Phantasialand am Gründonnerstag wie geplant seine Pforten – doch nicht alles verlief reibungslos.

Phantasialand: Zahlreiche Kunden enttäuscht

In den sozialen Medien veröffentlichte der Freizeitpark ein Video, mit dem er die Besucher zur neuen Saison willkommen hieß. In den Kommentaren tummelten sich jedoch zahlreiche Gäste, die von dem ersten Tag mehr als enttäuscht waren. So sei es zu unsagbar langen Schlangen gekommen, teils soll es Stillstände gegeben haben und zahlreiche Fahrgeschäfte hätten gar nicht geöffnet.

„Absolute Katastrophe heute – alles Mögliche war zu, Wartezeit jenseits von Gut und Böse und dann teils Stillstände ohne Info warum“, schrieb ein verärgerter Gast und erntete viel Zustimmung. Bei der Achterbahn „Taron“ soll es fast durchgängig 120 bis 160 Minuten Wartezeit gegeben haben.

Frustrierte Besucher

So ging es auch vielen anderen Besuchern. „Muss leider auch sagen, sehr enttäuschend heute. Überall Ausfälle, alle möglichen Attraktionen geschlossen…. Hatte ich so auch noch nicht erlebt. Schade um das Geld!“, findet eine Userin. Auch andere Eltern berichteten von frustrierten Kindern, denen durch die Warterei die Lust verging.

Dass der Saisonstart, der mit günstigeren Preisen lockt und pünktlich zu den Feiertagen startet, gut besucht ist, ist dabei keine Überraschung. „Wer an einer Saisoneröffnung hinfährt, ist meiner Meinung nach selbst schuld!“, stellte eine Userin klar. Doch nicht unbedingt die Wartezeiten waren den Besuchern ein Dorn im Auge, vor allem waren es die zahlreichen Ausfälle und geschlossene Attraktionen.