Phantasialand: Hiobsbotschaft für Besucher – besonders SIE werden sich ärgern

Seit Wochen Fiebern die Phantasialand-Fans der Eröffnung einer neuen Attraktion im Freizeitpark in Brühl bei Köln entgegen. Eigentlich sollte „Avoras“ bereits im Dezember 2023 eröffnen. Darauf deutete ein kleines Detail hin, das den aufmerksamsten Besuchern des Phantasialands nicht entgangen sein dürfte (mehr dazu hier >>>).

Doch jetzt folgt die Ernüchterung. Ein neues Video der Freizeitpark-Experten von „FunTime Arena“ macht alle Hoffnungen auf eine baldige Eröffnung der neuen Attraktion zunichte.

Phantasialand: Eröffnung neuer Attraktion verschiebt sich

„Eigentlich sollte das ganz schon im Dezember eröffnen. Das wird leider wohl nichts“, heißt es in dem Video, das auf ein Plakat an der Baustelle zur neuen Attraktion direkt neben „Crazy Bats“ hängt. Freuen Sie sich auf unsere neue interaktive Familienattraktion und erleben Sie aufregende Entdeckertouren mitten durch den majestätischen Urvogel der Wuze“, heißt es darauf. Vor allem Familien dürften bei dieser Aussicht in Jubel ausbrechen.

Doch auch kurz vor Weihnachten sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen. Die weitere Ankündigung auf dem Plakat lässt die Hoffnung schwinden, dass die Attraktion noch zur Zeit des Wintertraums eröffnet wird: „Avoras breitet ab dem Frühjahr 2024 seine Flügel aus!“

Das erwartet Familien in „Avoras“

Dennoch hat sich einiges getan. Die Bilder im Video zeigen, was Familien in dem neuen Abenteuerspielplatz erwartet. Zu sehen sind Tunnelrutschen, verwinkelte Gänge, Anlagen für Brücken und ein gigantischer Riesenvogel, der namensgebend für die Attraktion ist.

Ein Rätsel bleibt, welcher Teil der neuen Attraktion interaktiv sein wird und wofür die ganzen Kabel dienen werden, die verlegt werden. Wird sich der Vogel möglicherweise bewegen?

Wann genau „Avoras“ nun eröffnen wird, ist noch unklar. DER WESTEN hat beim Phantasialand angefragt und wartet noch auf Antwort.