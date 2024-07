Phantasialand: Kultattraktion vor Ruhestand? Ausgerechnet zum Sommerferienstart herrscht Gewissheit

Besonders in den Sommermonaten ist das Phantasialand eines der beliebtesten Ausflugsziele. Kein Wunder, denn die Fahrgeschäfte in dem Freizeitpark bieten eine immense Vielfalt. Es ist wirklich für jeden was dabei, Jung und Alt. Jedoch gibt es seit einiger Zeit Gerüchte, dass bald auf eine Kultattraktion verzichtet werden muss.

Momentan wird gemunkelt, dass die beliebte Geister-Rikscha bald abgerissen werden soll. Das Fahrgeschäft gehört zu einer der ältesten Attraktionen im Phantasialand. Die Geister-Rikscha feierte bereits 1981 ihre Eröffnung eröffnet und ist somit stolze 43 Jahre alt.

Geister Rikscha: Attraktion ist bereits 43 Jahre alt

Selbstverständlich kann die Geister-Rikscha nicht mit anderen Adrenalin-Attraktionen im Phantasialand, wie „Talocan“ oder der „Black Mamba“ mithalten, aber die Geisterbahn ist immer noch sehr beliebt. Jedoch kann man angesichts ihres Alters die Gerüchte über eine zukünftige Schließung des Fahrgeschäfts nicht ausschließen.

Auf Nachfragen von „Ruhr24“ gab eine Sprecherin des Phantasialand an, dass momentan „keine Pläne“ für einen Abriss der Geister-Rikscha geben würde. Die Spekulationen scheinen also einfach nur Gerüchte zu sein. Die Sprecherin versicherte: „Die Geister-Rikscha ist da und für unsere Besucher erlebbar.“

Jedoch ist dies keine Versicherung, dass sich dies nicht in Zukunft ändern wird. Auf Nachfragen von „Ruhr24“, ob Phantasialand schon über eine Schließung der Geister-Rikscha in Zukunft gedacht hat, reagierte die Sprecherin zurückhaltend. Sie erklärte, dass man dies nicht genau sagen könnte, da der Freizeitpark sich konstant weiterentwickelt und immer weitere Attraktionen dazu kommen.

Phantasialand: Park entwickelt sich konstant weiter

Ebenfalls gab die Sprecherin keine Angaben darüber, warum man an der alten Attraktion festhält. Die Entscheidung, die Geister-Rikscha weiterzuführen, hängt sicherlich von einem gewissen Nostalgie-Faktor ab. Die Kultattraktion im Phantasialand erfreut sich immerhin, trotz ihres stolzen Alters, einer großen Beliebtheit.

Die Geister-Rikscha im Phantasialand bleibt also weiterhin bestehen. Ob sich dies jedoch in Zukunft noch ändern wird, muss man noch abwarten. Diesen Sommer muss man sich jedoch keine Sorgen machen, dass man auf die Geisterbahn verzichten muss.