Phantasialand verkündet wichtige Änderung – es betrifft alle Besucher

Das Phantasialand in Köln hat wieder Neuigkeiten zu verkünden. Für Fans des Freizeitparks ist es eine bedeutsame Änderung. Denn es wird in diesem Sommer alle Besucher betreffen. Laut Phantasialand wird es der beste Sommer aller Zeiten. Besucher können sich also freuen.

Phantasialand verkündet diese Änderung

Der Freizeitpark Phantasialand freut sich schon total auf die weitere Sommer-Saison mit seinen Besuchern. Um die Freizeitpark-Fans mit der Freude anzustecken, stellt Phantansialand auf ihrem Facebook-Account eine Frage. Unter dem Motto „Stell dir man vor“ bittet der Freizeitpark seine Besucher, dass sie sich mal folgendes vorstellen sollen:

„Du bist der Erste im Phantasialand und hast die volle Auswahl, was du als Erstes machen möchtest – welche Attraktion wäre deine erste Wahl?“ Hintergrund der Frage ist, dass der Freizeitpark seine neuen Öffnungszeiten vorstellen wollte. Demnach soll es der beste Sommer aller Zeiten werden. Besucher haben vom 6. Juli bis 31. August die Möglichkeit, jeden Tag eine Stunde länger im Freizeitpark zu bleiben – nämlich bis 19 Uhr.

Phantasialand: So reagieren die Besucher

Die Besucher freuen sich riesig auf die neuen Öffnungszeiten und beantworten auch gleich, was sie machen würden, wenn sie die Ersten im Freizeitpark wären. „Immer zuerst Colorado Adventure. So will es die Tradition“, schrieb ein Besucher. „Alles? Kann mich nicht entscheiden…“, „Mystery Castle. Am liebsten den ganzen Tag!“, „Taron, danach Fly! Ist nicht originell , aber so würde es wohl sein. Tatsächlich ist es so: ich übernachte im Lindbergh und dann ist FLY das Erste“ und „Immer zuerst Colorado Adventure. Für den ’sanften‘ Einstieg!“, kommentierten weitere Besucher.

Ein Besucher, der sich scheinbar mit frühen Besuchen im Phantasialand auskennt, schreibt: „Wenn ich der Erste im Phantasialand bin, hat nur das Pferdekarussell offen. Das interessiert mich nicht so sehr. Da warte ich dann lieber noch was.“