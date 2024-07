Phantasialand macht es schon wieder – Besucher merken es beim Einlass sofort

Endlich ist es wieder so weit! Die Besucher im Phantasialand in Brühl (NRW) haben lange darauf gewartet.

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein geht man natürlich umso lieber ins Phantasialand. Gut, das entsprechende Wetter gibt es in diesem Sommer in NRW bisher eher spärlich – aber was nicht ist, kann ja noch werden. Eine Sache bringt die warme Jahreszeit allerdings einmal mehr mit sich: die geänderten Öffnungszeiten beim Phantasialand!

Phantasialand verkündet Öffnungszeiten-Hammer

Wenn die Tage länger werden, die Sonne später untergeht und noch dazu Schulferien sind, dann darf der Aufenthalt im Phantasialand auch gerne etwas länger dauern. Bisher schloss der Freizeitpark seine Tore jeden Abend um 18 Uhr – doch in der Sommerzeit ist das in diesem Jahr einmal mehr anders.

Ab dem 6. Juli bleibt das Phantasialand mehrere Wochen lang eine Stunde länger geöffnet! Bis zum 31. August kannst du täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr in die verschiedenen Themenbereiche eintauchen.

Besucher flippen völlig aus

Die Besucher sind bereits voller Vorfreude auf die Sommer-Saison im Phantasialand, wie man an den Kommentaren in den sozialen Netzwerken deutlich erkennen kann.

„Das wird wundervoll. Freue mich auf meinen nächsten Besuch“, schreibt eine Nutzerin – und eine andere fügt direkt hinzu: „Egal zu welcher Jahreszeit, im Phantasialand ist es immer schön.“

Zuletzt gab es aber auch unschöne Nachrichten aus dem Phantasialand. Im März kam es zu einem dramatischen Unfall an der Achterbahn „Taron“, bei dem ein Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten tödlich am Kopf verletzt wurde.

Die Ermittlungen im Anschluss führten nun zu einem Verdacht gegen zwei Mitarbeiter des Phantasialandes! Warum ihnen nun sogar eine fahrlässige Tötung vorgeworfen werden könnte, erfährst du hier