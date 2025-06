Pfingstferien in NRW: Eltern schauen genau in den Kalender – HIER haben Schüler frei

Die meisten Schüler in NRW freuen sich besonders auf die Ferien. Jede Ferienzeit bietet eine willkommene Pause vom Schulalltag. Schüler nutzen diese Zeit unterschiedlich: Einige reisen in den Urlaub, andere entspannen lieber zu Hause.

Um die Freizeit bestmöglich zu genießen, gehört aber immer auch eine gute Planung dazu.

Ferien NRW: Planen bringt Vorfreude

Die Weihnachtsferien 2025/26 in NRW starten am 22. Dezember 2025 und dauern bis zum 6. Januar 2026. Bereits am Anfang des Jahres genießen Schüler die Schulpause. Diese beginnt 2025 schon im Vorjahr, am 23. Dezember 2024, und endet am 6. Januar 2025. NRW-Schulen starten dann wieder am 7. Januar.

Die Osterferien starten 2025 am 14. April und enden am 26. April. Zwei Wochen ohne Unterricht verteilen den Arbeitsrhythmus angenehm über das Jahr. Schüler können sich in NRW bereits ab dem 28. April 2025 wieder mit frischer Energie ihrem Schulalltag widmen.

Pfingstferien und Sommerpause in NRW

Die Schüler profitieren um Pfingsten herum von einem verlängerten Wochenende, den sogenannten Pfingstferien. Diese beinhalten den gesetzlichen Feiertag am 9. Juni 2025 und den schulfreien Dienstag am 10. Juni 2025. Für eine komplette Auszeit sorgen die Sommerferien vom 14. Juli bis zum 26. August 2025.

Mit sechs Wochen Dauer sind sie die längsten Ferien des Jahres in NRW. Viele Schüler nutzen diese Zeit für sonnige Tage im Freien, Urlaubsreisen oder erholsame Aktivitäten zu Hause. Die Zahl der schulfreien Tage hält die notwendige Balance zwischen Auszeit und erfolgreichem Lernjahr.

